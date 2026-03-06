JP Morgan signale une pression sur les bénéfices de la compagnie indienne IndiGo en raison de la faiblesse de la roupie et de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** J.P. Morgan estime que la volatilité externe va maintenir les bénéfices de la compagnie aérienne indienne IndiGo INGL.NS sous pression

** Les prix intérieurs sont limités par la concurrence; les prix internationaux sont sous la pression de l'augmentation de la capacité et de la faiblesse de la roupie

** La société de courtage s'attend à ce que les prix du kérosène diminuent au cours de l'exercice 26-28, mais la dépréciation de la roupie et les fluctuations du pétrole brut demeurent des risques importants

** Réduit le BPA de l'exercice 27 de 13 % en raison de la baisse des rendements et de l'augmentation des coûts du carburant; le TCAC du BPA pour les exercices 24-28 est désormais estimé à 12,5 %

** L'agence de notation S&P Global s'attend à ce que le conflit au Moyen-Orient ait un effet plus prononcé sur les transporteurs indiens, étant donné leur plus grande capacité et le nombre de routes vers le Moyen-Orient

** L'action est en baisse de 1,7 % sur la journée et a perdu 10 % depuis le 27 février, date de l'escalade des tensions dans la région