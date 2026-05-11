JP Morgan prévoit que le Brent restera autour de 100 dollars, même si le détroit d'Ormuz rouvre en juin

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JP Morgan prévoit que le Brent restera autour de 100 dollars le baril pendant une grande partie de l'année 2026, même si le détroit d'Ormuz rouvre en juin, car la baisse accélérée des stocks et les goulets d'étranglement logistiques maintiennent le marché pétrolier sous pression, a indiqué la banque dans une note.

* Le scénario révisé de JP Morgan part du principe que le rythme de la réduction des stocks de pétrole finira par forcer la réouverture du détroit “d'une manière ou d'une autre”, le scénario de base de la banque tablant sur une réouverture le 1er juin à la suite d'une annonce crédible confirmée par les deux parties.

* Toutefois, la banque a déclaré que les prix ne devraient pas se normaliser rapidement, les stocks commerciaux de l'OCDE approchant des niveaux de tension opérationnelle.

* “Même si le détroit rouvre en juin, la hausse saisonnière de la demande estivale, combinée aux prélèvements exceptionnellement importants sur les stocks commerciaux observés en mars et avril, et probablement à nouveau en mai, devrait pousser les stocks de l'OCDE vers des niveaux de tension opérationnelle d'ici août,” a déclaré la banque.

* JP Morgan a déclaré que le goulot d'étranglement se déplacerait probablement du détroit lui-même vers la disponibilité des pétroliers, la montée en puissance des raffineries et des contraintes logistiques plus générales, ce qui maintiendrait le marché tendu jusqu'au second semestre 2026.

* La banque prévoit désormais que le Brent s'établira en moyenne à 96 dollars le baril en 2026, avec des moyennes trimestrielles de 103 dollars au deuxième trimestre, 104 dollars au troisième trimestre et 98 dollars au quatrième trimestre.

* À l'horizon 2027, JP Morgan s'attend à ce que les producteurs du Golfe maximisent leur production après la réouverture du détroit afin de récupérer les revenus perdus. Les prix élevés devraient également encourager d'autres producteurs à tourner à pleine capacité, ce qui entraînera une offre excédentaire significative sur le marché à partir de septembre 2026.

* D'ici début 2027, la banque s'attend à ce que les stocks commerciaux de l'OCDE reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre, exerçant une pression à la baisse soutenue sur les prix.