information fournie par Boursorama avec AFP • 11/05/2026 à 18:56

Sony rachète le catalogue de Recognition, géant des droits musicaux

Sony Music va racheter à la société d'investissement Blackstone le vaste catalogue de titres à succès de l'éditeur britannique de droits musicaux Recognition, selon un communiqué publié lundi.

( AFP / BEHROUZ MEHRI )

Pour cette acquisition, le groupe japonais s'est associé au fonds souverain singapourien GIC, précise le communiqué.

Selon le Financial Times, elle valorise l'inventaire de Recognition Music Group un peu moins de quatre milliards de dollars.

Sollicités par l'AFP pour confirmer ce montant, Sony et GIC n'ont pas donné suite dans l'immédiat, tandis que Recognition s'est refusé à tout commentaire.

Créée sous le nom Hipgnosis Songs Fund en 2018, la société était entrée en Bourse la même année, avant de passer, pour 1,6 milliard de dollars en 2024, sous la propriété de Blackstone, qui l'a ensuite rebaptisée Recognition.

Fondée par l'ancien manager d'Elton John ou Iron Maiden, Merck Mercuriadis, elle symbolise l'émergence de sociétés ad hoc dédiées à l'acquisition et la gestion de droits musicaux.

Cette tendance est liée à l'avènement du streaming, musical et vidéo, qui a ouvert de nouvelles perspectives aux éditeurs.

En moins de dix ans, Recognition a constitué un catalogue de plus de 45.000 titres, dont des tubes comme "Single Ladies" de Beyoncé, "Under the Bridge" des Red Hot Chili Peppers ou "Hallelujah" de Leonard Cohen.

En 2025, Recognition avait déjà cédé à Sony un petit catalogue, propriété de sa filiale Hipgnosis Songs Group.

"Cette transaction (...) est un signe de confiance dans le fait que les droits musicaux sont une classe d'actifs établie", a commenté Qasim Abbas, directeur chez Blackstone, cité dans le communiqué.