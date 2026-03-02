JP Morgan passe à surperformance sur TotalEnergies
Cette longévité est couplée à un levier pétrolier compétitif : la capacité du groupe à transformer chaque dollar de hausse du baril de Brent en flux de trésorerie disponible est supérieure à la moyenne du secteur. Cette efficacité opérationnelle permet d'envisager une croissance soutenue du chiffre d'affaires, à condition que l'exécution des projets de croissance clés reste sur les rails.
Deuxièmement, JP Morgan relève que "la structure du bilan de TotalEnergies est aujourd'hui un avantage stratégique". Sa solidité permet au groupe de rester agile.
D'une part, en période de prix élevés, le géant pétrolier a la capacité de convertir ses profits en distributions généreuses (dividendes et rachats d'actions).
D'autre part, en période de transition , l e flux de trésorerie issu de l' Oil & Gas (pétrole et gaz) finance la montée en puissance des énergies renouvelables.
Cependant, la vigilance est de mise. Une augmentation prévue de l'endettement (levier financier) impose au groupe une discipline rigoureuse : sa capacité à se désendetter sera un facteur déterminant pour la performance future de l'action.
