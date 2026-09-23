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JP Morgan passe à neutre sur TotalEnergies avec une cible maintenue à 83 euros
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 14:18
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JP Morgan a abaissé sa recommandation sur TotalEnergies de surpondérer à neutre avec un objectif de cours inchangé à 83 euros.

La banque américaine liste trois raisons pour justifier son choix :

- L'exposition au Moyen-Orient : TotalEnergies a la plus forte présence dans la région parmi les compagnies pétrolières européennes. Bien que ces volumes de pétrole génèrent des marges inférieures à la moyenne, les perturbations actuelles dans le détroit d'Ormuz posent un risque pour la conversion en trésorerie.

- Les objectifs opérationnels : Ils sont pour l'année en bonne voie, mais le potentiel de bonne surprise semble désormais plus limité.

- Le risque politique en France : Il convient de surveiller l'impact du siège social en France avant les prochaines échéances budgétaires et électorales, avec le risque d'un débat accru sur la taxation des surprofits énergétiques.

Méthode de valorisation et objectif de cours

En outre, JP Morgan explique les raisons pour lesquelles l'objectif de cours à fin décembre 2027 est de 83 EUR. "Il est calculé en combinant à parts égales une évaluation somme des parties (SOTP) et le ratio cours/bénéfice (PER) estimé pour 2027 :

- Energies renouvelables : Nous valorisons cette activité sans appliquer de décote (0%).

- Russie : Nous intégrons la valeur ajustée du risque à l'actif net (6 milliards de dollars, soit 3 EUR par action).

- Pétrole & Gaz : Nous appliquons une décote de 15%, atténuée par une prime de 5% liée à la longévité des réserves.

- Multiples : Nous visons un PER de 11,5x pour 2027 (basé sur un pétrole Brent à 75 USD le baril), ce qui intègre une décote de 15% par rapport au marché européen et prend en compte l'écart historique de TotalEnergies avec le secteur.

Principaux risques et leviers de performance

De plus, JP Morgan souligne que le titre n'est pas à l'abri des risques pesant sur la recommandation et l'objectif de cours. Le principal risque pour TotalEnergies (à la hausse comme à la baisse) provient de variations importantes du prix du pétrole brut, du gaz naturel ou des marges de raffinage par rapport à nos prévisions.

Par ailleurs, bien que le niveau d'endettement reste raisonnable dans l'absolu, son augmentation en 2025 fait du désendettement un moteur clé pour l'action. Un retard sur ce point pèserait sur le cours. De surcroît, la bonne réalisation des projets de croissance est essentielle pour soutenir la hausse du chiffre d'affaires et démarquer TotalEnergies de ses concurrents.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 14:18:00.

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1 commentaire

  • 14:33

    des prévisions avec un brent à 75$ en 2027. !!!!!
    et une décote à 15% sur les concurrents alors que total fait plus de 50% de son CA dans le gaz !!!!
    à trop justifier les écarts avec les firmes US cela devient ridicule !

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