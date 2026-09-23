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JP Morgan passe à l'achat sur bp : plusieurs voyants au vert pour le géant britannique
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 15:01
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JP Morgan relève sa recommandation sur bp, passant de neutre à surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 550 à 675 pence. Pour justifier cette décision favorable, la banque d'affaires considère que plusieurs facteurs soutiennent solidement les perspectives du géant énergétique britannique. Suite à ce changement de recommandation, l'action bp progressait de 1,45 % à 550,15 pence avant 15h, figurant parmi les plus fortes hausses du FTSE 100.

Restructuration du bilan et retour aux actionnaires

Sur le plan financier, la priorité accordée au désendettement commence à être bénéfique à la compagnie britannique. Les engagements financiers totaux (supérieurs à 50 milliards de dollars) doivent en effet chuter de 50% d'ici fin 2027. Cet assainissement du bilan garantit une hausse continue du dividende (taux de croissance annuel composé - CAGR - supérieur ou égal 4%) et le retour des rachats d'actions.

Par ailleurs, JP Morgan souligne l'efficacité du plan de restructuration de l'entreprise. Il offre une opportunité de valeur équivalente à une hausse du BPA, hors éléments exceptionnels, d'environ 7 à 8% par an (CAGR) sur la période 2025-2028, avec un pétrole normalisé à près de 70 USD/baril.

Exploration et croissance des volumes à long terme

En plus de ces progrès financiers, une dynamique opérationnelle positive s'est installée dans l'activité amont pétrolier. Les succès d'exploration (ex. Bumerangue = projet d'exploration pétrolière majeur situé en très haute mer au large du Brésil, dans le bassin de Santos) et le développement des découvertes passées (paléogène américain) soutiennent une croissance des volumes de pétrole et gaz de près de 3% par an (CAGR) sur 2030-2035. Ce développement se fera tout en respectant le budget d'investissement actuel pour la division Exploration & Production (environ 10 MdsUSD/an).

Une valorisation très compétitive

La banque américaine met aussi en avant la valorisation du titre de bp qui apparaît particulièrement attractive par rapport à ses pairs. Le rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) est estimé à 11% en 2027 (sur la base d'un baril à 75 USD) contre environ 9% pour Shell/TotalEnergies. Il est évalué à 9,5% sur 2027/2028 avec un baril moyen à 70 USD.

Concernant l'analyse de sensibilité, le FCF gagne 180 points de base par tranche de 10 USD supplémentaires sur le pétrole, et 35 points de base par dollar d'augmentation sur le raffinage.

Les hypothèses retenues pour l'objectif de cours

Pour expliquer la revalorisation de son objectif de cours, JP Morgan explique que sa nouvelle cible combine à parts égales une évaluation par la somme des parties (SOTP basée sur un Brent Long Term* à 65 USD/baril) et le PER estimé pour 2027. La banque intégre :

- Une gestion des risques amont : l'hypothèse d'une cession de 50% des parts dans Bumerangue et le paléogène américain**.

- Les actifs russes : un potentiel de hausse de 30% ajusté du risque pour la valeur des actifs en Russie (soit 5,5 MdsUSD ou 27 pence/action dans l'ANR).

En partant d'un PER de 14,0x pour le marché européen en 2027, l'application de ces décotes donne un multiple cible de 10,9x le BPA estimé 2027 avec un Brent à 75 USD/baril.

Des résultats solides soutenus par le trading

Récemment, les bénéfices (BPA) tirés du trading (gaz, pétrole) sont supérieurs aux attentes. Ces signes de surperformance surviennent malgré une baisse de la volatilité sur certains marchés de l'énergie et sur les prix à terme, preuve de la résilience du modèle de bp.

Toutefois, JP Morgan que l'action bp reste exposée à certains facteurs de risque pouvant peser sur sa recommandation et son objectif de cours :

- Risques de marché : les principaux aléas (à la hausse comme à la baisse) proviennent d'écarts importants sur le pétrole brut, le gaz naturel ou les marges de raffinage par rapport à nos prévisions.

- Risques d'exécution : la capacité de Bp à livrer dans les temps ses projets clés pour générer de la trésorerie à partir de 2026, ainsi qu'à finaliser les cessions d'actifs restera déterminante.

*Brent LT (Brent Long Term) : Le Brent est le pétrole brut de référence extrait de la mer du Nord. L'acronyme LT (Long Term) désigne le prix moyen prévisionnel du baril utilisé par les analystes financiers pour leurs modèles de valorisation à long terme.

** Une formation géologique pétrolière très profonde située dans le golfe du Mexique américain. Les réservoirs y sont piégés à plus de 6 000 mètres sous le fond marin, sous de très fortes pressions et températures.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 15:01:00.

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