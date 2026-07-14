JP Morgan attendu en baisse malgré des résultats solides, la géopolitique pèse

La première banque américaine a publié des résultats trimestriels très solides, surpassant les attentes des analystes. Les objectifs 2026 n'ont pas été mis à jour et le groupe indique rester vigilant quant à la géopolitique, à l'inflation ou encore au déficit public. Une prudence qui semble refroidir les marchés : le titre est attendu en baisse de près de 2% à l'ouverture de Wall Street.

JPMorgan Chase a enregistré au deuxième trimestre 2026 un résultat net publié de 21,15 MdsUSD, en hausse de 41% sur un an et largement supérieur au consensus S&P qui ciblait plus timidement 16,44 MdsUSD. Le bénéfice par action (BPA) dilué publié s'établit à 7,70 USD (le consensus était à 5,85 USD), en hausse de 47%, tandis que le BPA ajusté atteint 6,14 USD.

Le produit net bancaire publié progresse de 28% à 57,3 MdsUSD, là encore mieux que le consensus (51,3 MdsUSD). Selon la banque, cette croissance est portée par les activités de marchés ( 8%), la banque d'investissement ( 27%) et la gestion d'actifs ( 19%).

Les charges d'exploitation augmentent de 15% à 27,3 MdsUSD, principalement sous l'effet de la hausse des rémunérations, des investissements technologiques, des dépenses marketing et des frais immobiliers. Le coût du risque recule en revanche de 12% à 2,5 MdsUSD.

Jamie Dimon, président-directeur général, met en avant des résultats trimestriels "très solides" avec un rendement des capitaux propres tangibles de 23%, hors gains liés aux actions Visa et à certains investissements en actions.

"Ces performances reflètent un environnement particulièrement favorable, marqué par un niveau élevé d'activité sur les marchés, ainsi qu'une exécution rigoureuse, des années d'investissements constants et une allocation disciplinée du capital", a-t-il indiqué.

Le groupe n'a publié aucune mise à jour de ses objectifs financiers pour 2026. Le communiqué se limite à souligner une économie américaine résiliente, tout en rappelant que les tensions géopolitiques, l'inflation persistante, les déficits publics élevés et les valorisations des actifs demeurent des sources d'incertitude.