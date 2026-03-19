JOURNÉE DE transactions-Se préparer à des hausses de taux au niveau mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Wall Street a chuté jeudi dans un marché très volatile qui a connu d'énormes fluctuations des actions mondiales, des obligations et des prix du pétrole , les traders commençant à évaluer les hausses des taux d'intérêt mondiaux pour contrer les pressions inflationnistes de la crise énergétique au Moyen-Orient .

Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine la probabilité croissante que la première décision du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, en matière de taux d'intérêt soit une hausse , et non une baisse comme le souhaite son patron.

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Trump demande à Israël de ne pas répéter les frappes sur l'énergie iranienne alors que la crise s'aggrave

2. Les attaques de l'Iran réduisent à néant 17 % de la capacité de GNL du Qatar pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, selon le directeur général de QatarEnergy

3. La guerre contre l'Iran laisse une cicatrice profonde et coûteuse sur l'énergie du Moyen-Orient: Bousso

4. Les banques centrales se tiennent prêtes à lutter contre l'inflation due à la guerre

5. L'escalade de la guerre en Iran réveille les marchés sur les risques d'une douleur économique plus profonde

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Une mer de rouge en Asie et en Europe. Le Japon, l'Inde, la Corée du Sud ont baissé de 3 % ou plus; la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les indices de référence paneuropéens ont baissé de 2 % ou plus. Les trois grands indices de Wall Street réduisent leurs pertes mais terminent en baisse de 0,3 à 0,4 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs du S&P 500 baissent: matériaux -1,6%, consommation de base et discrétionnaire -0,8%. Energie +1,5%. Baker Hughes +5,6%, Chevron +1,4%; Newmont -7%, Micron Technology -4%.

* FX: Le dollar glisse de 1%, la plus forte baisse depuis avril de l'année dernière, alors que les banques centrales autres que la Fed deviennent hawkish. L'euro , le yen , la livre sterling ont enregistré des gains importants après leurs réunions respectives.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains augmentent de 12 points de base, la courbe du 2s/10s s'aplatit à 40 points de base, la plus plate depuis le mois d'août. le rendement des gilts à 2 ans augmente de 30 points de base

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole s'établit à +1% mais bien en deçà des sommets précédents - le Brent avait frôlé les 120$/b. L'or -4%.

Les sujets de discussion du jour

* Le brouillard de la guerre

Plus la guerre au Moyen-Orient se prolonge, plus elle soulève de questions . L'administration Trump a-t-elle atteint ses objectifs ou non? A-t-elle besoin de l'aide de ses alliés ou non? Le détroit d'Ormuz sera-t-il bientôt rouvert ou non? Israël et les États-Unis communiquent-ils étroitement ou non?

Signe que les pressions exercées par les marchés pétroliers et financiers à 100 dollars pèsent sur Washington, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les sanctions sur le pétrole iranien pourraient être levées. Cette annonce fait suite à un assouplissement similaire des restrictions imposées au pétrole russe la semaine dernière.

* Douleurs à court terme sur les prix, douleurs à long terme sur le plan macroéconomique

La pression exercée sur la Fed et les autres banques centrales pour qu'elles relèvent leurs taux afin de contrer l'inflation due à l'énergie augmente rapidement. Mais les dommages économiques à long terme - dépenses de consommation, effets de richesse et perturbations, voire pénuries, de l'approvisionnement en énergie - pourraient être considérables.

Ces forces opposées sont mises en évidence par l'aplatissement spectaculaire des courbes de rendement. Le rendement des obligations américaines à deux ans grimpe à 3,90 %, son niveau le plus élevé depuis le mois d'août, réduisant l'écart avec le rendement des obligations à dix ans à seulement 40 points de base. Un cauchemar pour les décideurs politiques.

* L'or fond

Ce devrait être le moment pour l'or - guerre, crise géopolitique, choc énergétique mondial, pétrole à 100 dollars le baril et montée en flèche des pressions inflationnistes - et pourtant, il s'effondre. Il a baissé de 8 % cette semaine et est en passe de connaître sa pire semaine depuis mars 2020. Il a baissé de 13 % ce mois-ci, ce qui serait son pire mois depuis 2008 et le deuxième pire depuis plus de 40 ans.

Que se passe-t-il? Il convient de rappeler que la hausse qui a permis à l'or de dépasser les 5 500 dollars l'once en janvier était en grande partie spéculative. Maintenant que les investisseurs - particuliers, institutionnels, officiels - sont à la recherche de liquidités, les actifs qui ont le plus augmenté sont vulnérables. L'or est le plus vulnérable.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Mouvements sur le marché de l'énergie

* Commerce de la Nouvelle-Zélande (Février)

* Exportations taïwanaises (Février)

* Chine décision sur les taux d'intérêt

* Finances publiques du Royaume-Uni (Février)

* Inflation des prix à la production en Allemagne (Février)

* Commerce de la zone euro, compte courant (Janvier)

* Canada inflation des prix à la production (Février)

* Ventes au détail au Canada (Février)

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Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas celles de Reuters News qui, conformément aux principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.