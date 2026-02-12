JOURNÉE DE transactions-Les ours écartent les taureaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Le sentiment du marché s'est rapidement détérioré jeudi, provoquant une chute brutale des actions américaines , des métaux précieux , des matières premières et des crypto-monnaies, les investisseurs se réfugiant dans la sécurité relative des bons du Trésor, du dollar et du franc suisse.

Dans ma chronique d'aujourd'hui, je pose une question simple: que faudra-t-il pour que la Fed relève ses taux?

Les responsables et les prix du marché penchent toujours en faveur d'un nouvel assouplissement, mais les arguments en faveur d'un relèvement des taux sont tout aussi solides. Peut-être même plus.

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Les ventes de logements existants aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en janvier

2. Les espoirs de taux d'intérêt de Trump et les mathématiques budgétaires du CBO ne concordent pas: Mike Dolan

3. Les États-Unis erratiques incitent les "puissances moyennes" à agir et les investisseurs le remarquent

4. Les dirigeants de l'UE s'accordent pour accélérer le marché unique, dans la lutte pour concurrencer les États-Unis et la Chine

5. EXCLUSIF - La détente commerciale entre les États-Unis et la Chine entraîne la mise en veilleuse des principaux freins à la technologie chinoise

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Les principaux indices américains chutent de 1 à 2%, l'Europe est également dans le rouge. L'Asie est en hausse, mais devrait ouvrir en baisse vendredi.

* SECTEURS/ACTIONS: Seuls trois secteurs du S&P 500 sont en hausse, les services publics +1,5%; huit secteurs sont en baisse, la technologie -2,7%, les services financiers et l'énergie -2% chacun. Cisco Systems -12%, Apple -5%.

* CHANGE: Le dollar augmente, mais aussi le yen et le franc suisse. La couronne norvégienne est la plus forte baisse du G10 en raison de la faiblesse du pétrole.

* OBLIGATIONS: Les rendements du Trésor chutent, la courbe s'aplatit. le rendement à 30 ans chute de 9 points de base après une vente aux enchères historique. le rendement du Bund à 10 ans est le plus bas depuis plus de deux mois.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les métaux précieux chutent, l'argent -11%, le platine et le palladium -5%. Le pétrole -3%, le cuivre américain -3%.

Points de discussion d'aujourd'hui

* Fragile et volatile

Les ventes ont engendré des ventes jeudi, entraînant des chutes brutales à Wall Street et une nouvelle vague de liquidation des actifs qui avaient été gonflés par une spéculation effrénée ces derniers mois, comme l'or, l'argent et le bitcoin .

Les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur les entreprises de logiciels ont refait surface, mais il n'y a pas eu d'élément déclencheur clair. C'est important, car cela montre à quel point le sentiment est fragile et à quel point les positions sont encore tendues sur certains marchés. L'un des éléments rassurants de ces bouleversements est que les bons du Trésor et les autres obligations d'État ont joué leur rôle traditionnel de valeur refuge.

* Les obligations à long terme

L'adjudication de 25 milliards de dollars d'obligations américaines à 30 ans qui s'est déroulée jeudi a été historique. Le taux de couverture de 2,66 était le plus élevé depuis janvier 2018, le rendement élevé de 4,75 % était inférieur de 2 points de base au taux en vigueur au moment de l'émission, et la part des négociants principaux de 5,9 % était la plus faible depuis au moins 2008, selon Exante Data.

Il n'est pas étonnant que le rendement à 30 ans ait chuté de 9 points de base, sa plus forte baisse quotidienne depuis octobre. Cela suggère-t-il que les courtiers s'attendent à une baisse de l'indice des prix à la consommation (IPC) vendredi? Ou qu'ils craignent des turbulences plus importantes sur le marché du "risk-off"? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que les obligations à long terme ont encore de la vie devant elles.

* Les tensions entre les États-Unis et la Chine s'apaisent avant le sommet

Les présidents Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer à Pékin au début du mois d'avril , et si les signaux actuels sont exacts, il s'agira d'un sommet cordial qui pourrait dégeler les tensions entre les deux superpuissances et atténuer les pressions commerciales mondiales.

Washington a mis de côté un certain nombre de mesures clés de sécurité technologique visant Pékin, le yuan se négocie à son plus haut niveau depuis trois ans par rapport au dollar, et des rapports suggèrent que les deux dirigeants pourraient prolonger la trêve commerciale pour une durée d'un an. Comme l'a déclaré cette semaine le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , les relations entre les États-Unis et la Chine sont "très confortables"

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* PMI manufacturier néo-zélandais (Janvier)

* PIB de Taïwan (T4, révisé)

* Prix des logements en Chine (Janvier)

* Luis de Guindos, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, prend la parole

* PIB de la zone euro (T4, estimation rapide)

* Inflation des prix de gros en Allemagne (Janvier)

* Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre, prend la parole

* Inflation américaine CPI (Janvier)

