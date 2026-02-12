Le président des Républicains, Bruno Retailleau, candidat à l'Elysée

Conférence de presse du leader LR Bruno Retailleau à Paris

Le président du parti Les Républicains (LR) et ‌ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 dans un ​message à des élus LR obtenu par plusieurs médias.

"C'est une décision que j'ai beaucoup mûrie et je pense que le moment est venu pour notre famille politique d'indiquer aux Français un nouveau chemin, axé sur l'ordre, la ​prospérité et la fierté française", écrit-il, cité par franceinfo.

À 65 ans, le sénateur de Vendée brigue pour la première fois la magistrature suprême, ajoutant ​son nom à une liste déjà longue de prétendants de ⁠tous bords.

Né à Cholet (Maine-et-Loire) en 1960, Bruno Retailleau a dirigé le conseil général de Vendée et ‌commencé en politique au sein du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, qu'il a ensuite quitté pour l'Union pour un mouvement populaire (UMP). Elu sénateur en 2004, il ​préside à partir de 2014 le groupe ‌de la droite conservatrice à la chambre haute.

En décembre 2022, il est élu ⁠à la tête des Républicains (LR) aux dépens de Laurent Wauquiez.

Partisan de la constitution d'un "socle commun" dans le sillage de la dissolution de l'Assemblée nationale de l'été 2024, il est nommé ministre de l'Intérieur en septembre dans le ⁠gouvernement de Michel Barnier, ‌et est reconduit trois mois plus tard dans celui de François Bayrou.

Nommé au même ⁠poste par Sébastien Lecornu en octobre 2025, il dénonce dans un message sur X l'entrée de Bruno Le ‌Maire dans le gouvernement, provoquant la démission du Premier ministre, immédiatement reconduit à la tête d'une ⁠équipe dont Bruno Retailleau et Bruno Le Maire sont absents.

Connu pour ses positions ⁠conservatrices en matière sociétale - ‌il a notamment milité contre le mariage entre personnes de même sexe -, il a plaidé en vain lorsqu'il était ​ministre pour un durcissement de la position de la ‌France à l'égard du gouvernement algérien.

VERS UNE PRIMAIRE ?

Depuis son départ du gouvernement, Bruno Retailleau se fait très critique à l'égard de l'exécutif, ​fustigeant notamment les concessions accordées par Sébastien Lecornu au Parti socialiste pour éviter une censure sur le budget.

Parmi les autres élus LR dans la course à l'Élysée figurent le président de la région des Hauts-de-France, ⁠Xavier Bertrand et le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) David Lisnard.

D'autres ténors du camp conservateur comme le chef des députés LR Laurent Wauquiez ou les anciens Premiers ministres Michel Barnier et Dominique de Villepin semblent intéressés par la succession d'Emmanuel Macron, dont le second mandat s'achève dans 14 mois.

Une primaire pourrait être organisée pour départager les candidats LR, même si des personnalités comme Xavier Bertrand s'y sont d'ores et déjà déclarées hostiles.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité ​par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)