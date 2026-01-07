JOURNÉE DE transactions-Début ensoleillé, fin morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrials ont atteint de nouveaux sommets mercredi, mais ont clôturé la séance en baisse à la suite de données inégales sur l'emploi aux États-Unis , tandis que les rendements obligataires et les prix du pétrole et des métaux ont également enregistré des baisses notables.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine ce que les valorisations des actions peuvent nous apprendre sur les performances relatives des marchés boursiers. Si l'on se réfère à l'année 2025, la cherté des actions américaines au début de l'année suggère que Wall Street pourrait à nouveau sous-performer.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: S&P 500, le Dow a atteint de nouveaux sommets avant de clôturer en baisse; Japon, Hong Kong en baisse d'environ 1%; Europe principalement en baisse

* SECTEURS/ACTIONS: Actions de défense en baisse, matériaux -2%. Lockheed Martin -5%, Skyworks Solutions -10%. Intel +6%, l'optimisme de l'IA stimule la technologie, les services de communication; les soins de santé +1%.

* FX: Le rand sud-africain est la plus forte baisse, -0,5 %, le peso argentin est la plus forte hausse, +0,5 %. La livre sterling est le plus grand mouvement du G10, -0,3%

* OBLIGATIONS: Les rendements américains baissent de 5 points de base à long terme, la courbe s'aplatit. Les rendements des JGB à long terme atteignent de nouveaux records.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole en baisse de 2%, métaux précieux en forte baisse, cuivre -3%.

Les points à retenir aujourd'hui

* L'emploi américain en demi-teinte

Les ouvertures d'emplois aux États-Unis en décembre ont été beaucoup plus faibles que prévu, et le taux de démission reste faible parce que les travailleurs sont terrifiés à l'idée d'abandonner leur emploi et de ne pas en retrouver un autre. D'un autre côté, les licenciements ont fortement diminué et l'indice de l'emploi de l'ISM des services a fait un bond inattendu en novembre.

C'est donc un ensemble mitigé d'indicateurs du marché du travail américain que les investisseurs doivent examiner avant les chiffres très importants de l'emploi et du taux de chômage du mois de décembre, qui seront publiés vendredi. Le marché du travail est mou, mais ne s'effondre pas.

* Assouplissement des conditions

Selon les indices de Goldman Sachs, les prix record des actions, les écarts de crédit serrés et les rendements obligataires ancrés - à l'exception du Japon - au cours des premières séances boursières de 2026 signifient que les conditions financières mondiales sont les plus souples depuis quatre ans.

Le marché connaîtra des baisses, comme l'a montré le revirement de Wall Street mercredi. Mais le tableau est globalement optimiste: 70 milliards de dollars de dette d'entreprise américaine ont été émis lundi et mardi, Anthropic, soutenue par Google et Amazon, prévoit une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars, et les investisseurs mettent leur argent au travail. Trop optimiste?

* Le découplage obligataire au Japon

Les obligations d'État japonaises continuent de s'effriter, les rendements des échéances à 20 ans et au-delà ayant atteint de nouveaux sommets mercredi. Cette évolution est particulièrement remarquable, car elle contraste avec la hausse des prix de la dette de la zone euro et des États-Unis.

La réaction - ou l'absence de réaction - du yen est peut-être encore plus remarquable. Le dollar/yen a été remarquablement stable, coincé dans une fourchette étroite de 155,70-157,30 yens au cours des deux dernières semaines. La nouvelle faiblesse du marché des JGB et la force généralisée du dollar ont peu d'impact, mais pour combien de temps encore?

Les valorisations élevées risquent de gâcher la fête de Wall Street

La nouvelle année a démarré en fanfare pour les actions américaines, le S&P 500 et le Dow Jones ayant battu des records, et les investisseurs s'attendent à une quatrième année consécutive de rendements à deux chiffres. Mais les valorisations élevées pourraient encore gâcher la fête.

L'optimisme est palpable, et pourquoi pas? Le boom des investissements dans l'intelligence artificielle s'accélère, la Réserve fédérale est en passe d'abaisser encore les taux d'intérêt, et une vague de mesures de relance budgétaire se profile à l'horizon - tout cela alors que l'activité économique et la croissance des bénéfices continuent de bien se porter.

Il n'est donc pas étonnant que les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 offre des rendements proches de 10 % en 2026, même après trois années consécutives de gains à deux chiffres qui ont fait grimper l'indice de 80 % au total. Les prévisions de fin d'année les plus optimistes, à savoir 8 000 et plus, impliquent une hausse d'au moins 15 %.

Le contre-argument le plus convaincant à ce consensus haussier est peut-être le plus évident: les valorisations.

Le meilleur indicateur de la situation d'un indice à la fin de l'année par rapport aux attentes et à ses pairs reste son point de départ. Il y aura toujours des exceptions, bien sûr, mais les marchés relativement bon marché au 1er janvier ont tendance à mieux se comporter au 31 décembre. Et vice versa.

Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux tenants de Wall Street.

DÉCONNEXION DES ÉTATS-UNIS

Le S&P 500 a progressé de 16 % en 2025. C'est assez impressionnant compte tenu du tumulte des tarifs douaniers au premier semestre et des gains de 24 % et 23 % de l'indice au cours des deux années civiles précédentes.

Mais à l'échelle mondiale, c'est un résultat relativement médiocre.

Les analystes de la Deutsche Bank notent que dans un échantillon de 47 indices mondiaux, il y avait une relation "notable" l'année dernière entre les rendements annuels en dollars américains et les valorisations de départ. Les marchés qui ont commencé l'année avec des ratios cours/bénéfices prévisionnels à 12 mois inférieurs ont généralement obtenu de meilleurs résultats.

Les actions américaines, qui ont commencé l'année avec le ratio cours/bénéfice à 12 mois le plus élevé (25), se sont classées à la 37e place selon les calculs de la Deutsche Bank.

Les actions indiennes et danoises étaient les marchés les plus chers au 1er janvier de l'année dernière, et elles ont toutes deux sous-performé. Les actions danoises ont été les plus faibles de toutes, le marché indien arrivant en sixième position, bien que le pays affiche l'un des taux de croissance économique les plus rapides au monde.

À l'autre bout du spectre, les actions colombiennes étaient les moins chères au début de l'année et ont fini par rapporter le plus.

ATTENTION À L'ÉCART

Bien entendu, si les valorisations des actions américaines sont si élevées, c'est en grande partie parce que Wall Street a surpassé ses homologues mondiaux pendant la majeure partie du siècle.

Mais le vent pourrait-il être en train de tourner?

Selon les stratèges de Goldman Sachs, l'année dernière a été la première en 15 ans où les actions américaines ont été à la traîne par rapport aux indices d'Asie, d'Europe et des marchés émergents.

Le point de vue de Goldman Sachs selon lequel les actions américaines continueront à sous-performer au cours de la prochaine décennie a suscité un certain débat, mais pas autant que l'affirmation de Torsten Slok, d'Apollo Global Management, selon laquelle les rendements annualisés du S&P 500 au cours de la prochaine décennie pourraient être nuls.

Certes, Wall Street a longtemps prouvé que les opposants avaient tort, en offrant des rendements solides malgré des valorisations élevées. Mais comme l'affirme l'équipe de la Deutsche Bank, il s'agit là d'une exception, et non d'une règle.

"Même si les actions américaines défiaient une fois de plus la gravité des valorisations dans le contexte actuel d'optimisme induit par l'IA, le poids des preuves à travers les économies et les siècles reste clair: les valorisations sont importantes", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une étude publiée en octobre.

Les investisseurs doivent garder cela à l'esprit. Les valorisations des actions américaines sont actuellement élevées par rapport aux normes historiques, à la fois nominalement et par rapport à leurs homologues européens, asiatiques et des marchés émergents, en grande partie grâce à l'essor des actions liées à l'IA.

Wall Street pourrait donc se retrouver en queue de peloton pour la deuxième année consécutive.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Samsung (Corée du Sud) Résultats (T4, préliminaires)

* Production industrielle allemande (Novembre)

* Inflation des prix à la production dans la zone euro (Novembre)

* Sentiment des consommateurs et des entreprises de la zone euro (Décembre)

* Philip Lane et Luis de Guindos, membres du conseil d'administration de la BCE, s'expriment lors d'événements distincts

* Commerce du Canada (Octobre)

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Commerce américain (octobre)

