JOUR DE BOURSE-Quelle guerre ? La reprise tirée par le secteur des semi-conducteurs aide les marchés à faire abstraction de la trêve instable entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Culp

Le rebond du secteur des semi-conducteurs jeudi a permis aux investisseurs de faire abstraction des tensions qui agitent le Moyen-Orient et du risque que la reprise des hostilités n’alimente l’inflation à long terme.

Je reviendrai plus en détail ci-dessous sur les mouvements observés aujourd’hui sur les marchés. Si vous avez un peu de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. L’Iran a riposté dans la nuit en frappant des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn après que le président Donald Trump a déclaré qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre était « rompu »

2. Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en juin

3. Graham Planter, candidat démocrate au Sénat du Maine, a suspendu sa campagne à la suite d’une accusation d’agression sexuelle

4. Meta va lancer la production d’une puce d’IA en septembre dans le cadre de son plan visant à porter sa puissance de calcul totale à 14 gigawatts l’année prochaine, selon une note interne consultée par Reuters

5. Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix prévoit de fixer le prix de ses actions cotées aux États-Unis à 149 dollars afin de lever environ 26,5 milliards de dollars

6. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que son gouvernement prévoyait de déposer des plaintes pénales aux États-Unis concernant des citoyens mexicains décédés en détention dans le cadre de la politique d’immigration ou lors d’opérations anti-immigration

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* ACTIONS: Le Nasdaq a devancé les autres indices boursiers américains grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs; l’indice européen STOXX 600 a progressé pour la première séance en quatre

* SECTEURS/ACTIONS: Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert, emmenés par les valeurs technologiques; les biens de consommation de base ont été les plus à la traîne; le secteur des semi-conducteurs a gagné 3,1 %

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar a reculé face à des chiffres de l'emploi stables et à l'aggravation des tensions entre les États-Unis et l'Iran

* OBLIGATIONS: Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, les obligations s’étant redressées après une vague de ventes

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les cours du WTI et du Brent à échéance la plus proche ont clôturé en baisse de 2,0 % et 2,2 % respectivement; l’or a progressé de plus de 1 %

Les sujets d'actualité du jour

* Les marchés américains se préparent à faire face à un regain de pression sur le financement alors que l’endettement augmente

Les marchés américains de financement des actions restent sous pression après la flambée des coûts d’emprunt à court terme observée le mois dernier, alors que les cours boursiers proches de niveaux records et l’engouement pour les valeurs technologiques populaires alimentent la demande de levier financier. Les inquiétudes portent principalement sur le marché des rachats d’actions ou des « repos », où les investisseurs et les traders empruntent des liquidités à court terme en nantissant leurs portefeuilles d’actions. À l’approche de la clôture du trimestre avril-juin, le coût de financement des positions sur actions a grimpé de 200 points de base au-dessus du taux des fonds fédéraux le 26 juin, selon les données de Morgan Stanley, son plus haut niveau depuis décembre 2024.

* La suppression par Trump de l’enquête sur la sécurité alimentaire pourrait compliquer la mesure de la faim aux États-Unis

L’année dernière, Trump a supprimé l’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages menée par l’USDA, dont les derniers résultats indiquaient que 13,7 % des ménages américains étaient en situation d’insécurité alimentaire, un pic en dix ans.

Sans cette enquête, il sera difficile de déterminer si ses coupes dans le programme de bons alimentaires ont entraîné une augmentation de la faim aux États-Unis, en particulier chez les enfants.

* Poutine pourrait intensifier la guerre en Ukraine , malgré les efforts de paix de Trump, selon certaines sources

Le président russe Vladimir Poutine rejette les appels à négocier la paix avec Kyiv après les récentes frappes de drones ukrainiens contre des raffineries de pétrole et des ports russes, qui ont renforcé sa détermination à poursuivre les combats, selon trois sources proches du Kremlin.

Ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré qu’il y avait une « forte probabilité » que Poutine intensifie le conflit dans les mois à venir.

Ces commentaires interviennent après que Donald Trump a déclaré lundi que Vladimir Poutine souhaitait la fin de la guerre et qu’une solution était « plus proche que les gens ne le pensent ».

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* L’évolution de la situation au Moyen-Orient

* Les fluctuations du marché de l’énergie

* Les publications de Trump sur les réseaux sociaux

* Production manufacturière aux Pays-Bas (mai)

* IPC en Allemagne (juin)

* IPC en France (juin)

* IPC, IPP en Norvège (juin)

* Production manufacturière en Norvège (mai)

* IPC du Danemark (juin)

* IPC de la République tchèque (juin)

* Production industrielle en Italie (mai)

* IPC du Portugal (juin)

* Balance commerciale du Portugal (mai)

* IPC du Brésil (juin)

* Emploi au Canada (juin)

* IPC russe (juin)

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