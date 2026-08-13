JOUR DE BOURSE-La pression sur les hausses de taux s'atténue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les cours des actions et des obligations ont progressé jeudi, le S&P 500 atteignant un nouveau plus haut, les investisseurs se réjouissant d’un nouveau bilan relativement favorable de l’inflation américaine qui allège la pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle relève ses taux d’intérêt. Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’analyse les facteurs à l’origine du regain d’intérêt pour l’or. Les incertitudes concernant les perspectives de taux aux États-Unis, l’indépendance et la crédibilité de la Fed, alors même que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’intensifie à nouveau, ont ramené les investisseurs vers l’or, en particulier un groupe d’entre eux: les banques centrales.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Les prix à la production américains sont restés inchangés en juillet, ce qui réduit encore les chances d’une hausse des taux

2. L’IA fait son apparition dans le radar de la Fed, mais son impact reste pour l’instant limité: Mike Dolan

3. EXCLUSIF – Microsoft bat en retraite en Chine, mais l’essor de l’IA lui permet de garder une porte ouverte

4. L'essor de l'IA commence à se refléter dans les performances de l'économie britannique

5. Les anticipations de hausse des taux laissent les gains du yen post-intervention à la merci de la Banque du Japon

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* BOURSE: Corée du Sud +3,6 %, en passe de mettre fin à une série de sept semaines de baisse. Royaume-Uni -0,5 %. S&P 500 +0,7 % à un nouveau plus haut, Nasdaq +0,8 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs du S&P 500 progressent, quatre reculent. Services de communication +1,6 %, matériaux -0,7 %. Workday +18 %, Sandisk +13 %, Netflix +5 %. Tapestry -16 %, Cisco Systems -8 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar est resté pratiquement inchangé face aux principales devises, l’USD/JPY vise toujours les 160. Le peso colombien affiche la plus forte hausse, +0,8 %.

* OBLIGATIONS: L'adjudication des obligations américaines à 30 ans s'est avérée plutôt modeste, avec un rendement à son plus haut niveau depuis les années 2000, comme prévu.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole -2 %, or -1 %.

Les sujets d’actualité du jour:

Les lignes de front sont tracées

Si vous espériez que les rapports sur l’IPC et l’IPP de cette semaine apporteraient un peu de clarté sur les perspectives d’inflation aux États-Unis, vous risquez d’être déçu. Les deux ont été relativement modérés, en particulier les données de l’IPP, ce qui renforce la probabilité que la Fed reste inerte un peu plus longtemps. Une hausse des taux n’est pas entièrement anticipée avant décembre. Les commentaires formulés jeudi par deux responsables de la Fed ont reflété les deux camps au sein de la banque centrale: les “faucons” et les partisans de l’“attente”. La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , a réitéré son opinion selon laquelle les taux devraient être relevés dès maintenant si l’on veut que l’inflation revienne enfin à son objectif, tandis que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , a déclaré que le marché du travail était vulnérable et que l’inflation pourrait déjà être en train de reculer d’elle-même. Paralysie ou pause? Les marchés ne semblent pas s’en soucier: les actions et les obligations sont en hausse.

Un nouveau départ chez OpenAI Denise Dresser, directrice des recettes d’OpenAI, quitte l’entreprise moins d’un an après son arrivée, « afin de saisir d’autres opportunités ». Elle sera remplacée par Dali Rajic, qui vient de Wiz et apporte « une expertise approfondie dans la gestion d’organisations commerciales rigoureuses, axées sur les indicateurs, capables de se développer à l’échelle mondiale et de vendre aussi bien aux grandes entreprises qu’aux clients techniques », a indiqué OpenAI sur son site web .

Les investisseurs pourraient se demander, alors qu’une introduction en bourse potentielle d’un trillion de dollars est en préparation, pourquoi Mme Dresser quitte l’entreprise après à peine huit mois à ce poste. Ils remarqueront également que l’annonce de son départ intervient deux jours après que Brad Lightcap, cadre supérieur, a annoncé qu’il quitterait l’entreprise.

La “Brit-pop” en hausse

L'économie britannique a connu une croissance inattendue en juin, stimulée par la Coupe du monde, la canicule et un répit face au choc énergétique lié au Moyen-Orient. Ce bond en juin a permis au PIB de progresser de 0,4 % au deuxième trimestre, après une hausse de 0,6 % au premier. La Grande-Bretagne est ainsi en passe d'enregistrer la plus forte croissance du G7 au cours du premier semestre. Cette tendance se poursuivra-t-elle au second semestre? Cela semble peu probable. Sam Cartwright, de la Société Générale, prévoit une croissance moyenne de seulement 0,1 % en glissement trimestriel au second semestre, ce qui porterait le PIB de 2026 à 1,1 %. Allan Monks, de JPMorgan, se montre légèrement plus optimiste, estimant que les risques pesant sur la croissance du troisième trimestre sont orientés à la hausse, surtout si les indices PMI maintiennent leur récente amélioration.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* PIB de Taïwan (T2, révisé)

* Inflation des prix à la production en Allemagne (juillet)

* PIB de la zone euro (T2, estimation préliminaire)

* Ventes au détail aux États-Unis (juillet)

* Attentes d'inflation des consommateurs de l'Université du Michigan (États-Unis) (août, préliminaire)

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