JOUR DE BOURSE-La paix se profile... une fois de plus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Wall Street a connu jeudi son plus fort rebond en deux mois, tandis que le pétrole et les rendements obligataires ont chuté, après que le président américain Donald Trump a annulé les frappes prévues contre l'Iran et déclaré qu'un accord de paix pourrait être signé dès ce week-end.

Dans ma chronique d'aujourd'hui , j'explique pourquoi l'introduction en bourse record de SpaceX pourrait laisser les investisseurs particuliers sur le carreau. La part des particuliers dans cette introduction en bourse est inhabituellement élevée, et l'histoire montre que les introductions en bourse des grandes entreprises technologiques sont souvent suivies d'une volatilité des marchés et de fortes baisses. C'est un cocktail risqué.

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Trump annule les frappes américaines contre l'Iran, invoquant des progrès dans les négociations

2. Wall Street se prépare au décollage de SpaceX, en espérant un parcours sans accroc

3. Anthropic contre OpenAI: les coulisses de la bataille acharnée pour l'avenir de l'IA

4. La BCE relève ses taux pour étouffer dans l'œuf l'inflation liée à la guerre

5. L'« euro mondial » a besoin de plus de dette commune pour être viable: Mike Dolan

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

* ACTIONS: Légère hétérogénéité en Asie, hausse en Europe , les principaux indices de Wall Street progressent de 1,9 % à 2,5 %.

* SECTEURS/ACTIONS: Huit des onze secteurs du S&P 500 progressent: technologie, industrie et matériaux affichent tous une hausse de 3 % ou plus. Énergie: -2 %. L'indice « SOX » des puces électroniques progresse de 8 %, sa plus forte hausse depuis avril de l'année dernière. Micron Technology +12 %, Intel +9 %, Boeing +6 %. Oracle -9 %.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule, la paire USD/CAD dépasse 1,40 pour la première fois en sept mois. Les devises des marchés émergents se raffermissent: le real brésilien +1,5 %, le rand sud-africain +2 %.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains ont baissé de 8 à 9 pb sur l'ensemble de la courbe. L'adjudication des obligations à 30 ans a été assez faible, avec un écart de rendement d'environ 2 pb.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole -3 %, l'or +2 %.

Les points à retenir aujourd'hui

* À 24 heures du décollage

Le compte à rebours avant l'introduction en bourse record de SpaceX touche à sa fin, les actions devant commencer à être négociées vendredi. Certains chiffres sont désormais bien connus: une capitalisation boursière initiale de 75 milliards de dollars, une valorisation totale de l'introduction en bourse de 1 750 milliards de dollars, une sursouscription estimée à 4 fois l'offre, et 30 % des actions allouées aux investisseurs particuliers .

Il en va de même pour les prévisions optimistes de certaines grandes banques d'investissement, comme une multiplication par 100 des revenus liés à l'IA d'ici 2030, ou un chiffre d'affaires total atteignant 3 400 milliards de dollars d'ici 2040. Le chiffre d'affaires total s'élevait à 18,7 milliards de dollars l'année dernière. L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre: les échanges de vendredi seront frénétiques.

* Lagarde-vous

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, devenant ainsi la première banque centrale du G4 à contrer la flambée de l'inflation alimentée par la guerre par un resserrement monétaire. Les banques centrales d'Australie et de Norvège ont déjà agi, et la Banque du Japon devrait suivre la semaine prochaine.

Les traders anticipent deux nouvelles hausses de la BCE cette année, et penchent pour une troisième au début de l'année prochaine. De nombreux économistes estiment que les nouvelles prévisions d'inflation de la BCE et les indications de la présidente Christine Lagarde sont tout à fait compatibles avec trois hausses supplémentaires. Quoi qu'il en soit, la BCE adopte une position plus restrictive que la Fed. Pour l'instant.

* Le (pas si) beau jeu

La Coupe du monde bat son plein, un festival de cinq semaines de football, ce sport que la légende brésilienne Pelé a baptisé « le beau jeu ». Mais la Coupe du monde est aussi un gigantique business et un spectacle intensément politique , elle a donc aussi son côté moins reluisant.

Les supporters se voient exclus des matchs en raison des prix , l'effet d'appel sur le tourisme s'avère plus faible que prévu, et certains supporters – voire des responsables de certains pays – se sont vu refuser l'entrée aux États-Unis. Et y aura-t-il des problèmes avec les matchs de l'Iran disputés aux États-Unis? Que le beau jeu commence.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* PMI manufacturier de la Nouvelle-Zélande (en mai)

* Production industrielle du Japon (avril)

* L'inflation en Inde (mai)

* Intervention de Martin Kocher, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

* Inflation en Allemagne (mai, chiffres définitifs)

* Production industrielle au Royaume-Uni (avril)

* Inflation au Brésil (mai)

* États-Unis: indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, anticipations d'inflation (juin, préliminaire)

* États-Unis: introduction en bourse de SpaceX

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