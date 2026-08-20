JOUR DE BOURSE-Je n'arrive pas à trouver de répit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Cela n’a pas duré longtemps . Les rendements obligataires américains ont augmenté jeudi, effaçant une grande partie de la baisse enregistrée la veille suite à l’annonce surprise par le Trésor d’un rachat d’obligations et poussant Wall Street à son plus bas niveau depuis deux semaines. Une nouvelle hausse des cours du pétrole et un rare manquement aux prévisions de vente du géant de la grande distribution Walmart , ont également pesé lourdement sur les actions. Dans ma chronique d’aujourd’hui , je soutiens que le compte rendu de la dernière réunion de la Fed suggère qu’une hausse des taux en septembre reste tout à fait d’actualité. Compte tenu des récentes fluctuations des prix de l’énergie, en particulier du diesel, la probabilité de 35% que les marchés attribuent actuellement à une hausse le mois prochain pourrait bien être sous-estimée.

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. L'augmentation des rachats de bons du Trésor pourrait compliquer la tâche de la Fed en matière de politique monétaire

2. Les États-Unis s'appuient sur des tactiques, et non sur une stratégie, pour apaiser les marchés obligataires en ébullition: Mike Dolan

3. La dette américaine franchit le seuil des 40.000 milliards de dollars après avoir doublé sous Trump et Biden

4. La crise énergétique liée à la guerre en Iran ne fait que commencer: Bousso

5. Les nouveaux faiseurs de rois: les cryptomonnaies, l’IA et les sociétés de paris alimentent des dépenses record pour les élections de mi-mandat de 2026

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui

* BOURSE: Corée du Sud +6%, Japon +1%. Europe et Royaume-Uni: peu de changements. Wall Street dans le rouge — le S&P 500 cède 0,9%, le Nasdaq recule de 1%, le Dow Jones perd 1,3%.

* SECTEURS/ACTIONS: Neuf secteurs du S&P 500 reculent, deux progressent. Biens de consommation de base -2%, biens de consommation discrétionnaire -1,7%; énergie +0,4%. Walmart -9%, plus forte baisse en quatre ans; Moderna -24%.

* MARCHÉS DES CHANGES: L'indice du dollar termine à un niveau stable, après avoir atteint un nouveau plus bas sur trois mois, tandis que l'euro s'échange au-dessus de 1,17 $ pour la première fois depuis mai. Le yen est la devise du G10 qui a le plus baissé. Le bitcoin +5%, en hausse de 15% cette semaine.

* OBLIGATIONS: Le rendement des bons du Trésor à 10 ans dépasse les 4,70%, un niveau supérieur à celui d’avant l’annonce du rachat. Le rendement à 30 ans progresse de 5 points de base. L’adjudication des TIPS à 30 ans a suscité la plus forte demande depuis décembre 2020, avec un ratio de couverture de 2,82.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole +2% à son plus haut niveau depuis 4 semaines, avec une hausse de +20% au cours des deux dernières semaines et de près de 40% en glissement annuel.

Thèmes d'actualité du jour:

Les marchés “libres”

Les mérites, ou non, d’une présence accrue de l’État sur les marchés méritent d’être débattus. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent est un fervent défenseur de l’idée que le prix des actifs financiers devrait être déterminé par les acheteurs et les vendeurs du secteur privé, sans aucune ingérence de l’État, n’est-ce pas? Eh bien, peut-être. Sa décision surprise d’augmenter les rachats d’obligations à long terme, ainsi que la justification qu’il en donne, remettent en question cette hypothèse.

L’intervention de Bessent sur le marché obligataire fait suite à son incursion encore plus surprenante sur le marché des changes, récemment, pour soutenir le yen japonais. Parallèlement, l’administration Trump a pris des participations dans des entreprises, ordonné l’achat de 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, tenté d’interdire aux entreprises du secteur de la défense de racheter leurs actions à moins qu’elles n’accélèrent leur production, et appelé à un plafonnement d’un an de tous les taux d’intérêt des cartes de crédit. “Laissez-faire” ou “moins équitable”?

Crédibilité

Cela soulève la question plus large de la cohérence et de la crédibilité des politiques. Les interventions de Bessent sur les marchés obligataires et des devises semblent destinées à freiner la hausse des coûts d’emprunt à long terme sur les marchés. Ce qui est une bonne chose, mais elles ont peu de chances d’avoir un effet durable si elles ne s’inscrivent pas dans une stratégie visant à remédier aux fondamentaux qui poussent les rendements à la hausse. D’autant plus que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les rendements obligataires constituaient un indicateur utile pour les décideurs politiques.

Selon Scott Bessent, la partie longue de la courbe des bons du Trésor ne reflète pas les “fondamentaux sous-jacents”. Mais quels sont donc ces fondamentaux, si ce n’est cinq années d’inflation supérieure à l’objectif, des déficits proches de niveaux records (hors crises et guerres mondiales), et une dette fédérale qui a doublé par rapport à il y a dix ans et qui dépasse désormais pour la première fois les 40.000 milliards de dollars? La récente flambée de la prime de terme, qui avoisine son plus haut niveau depuis plus d’une décennie, suggère que Warsh et Bessent auront du mal à convaincre.

Inflation au Japon

Les données sur l’inflation de l’IPC japonais seront publiées vendredi, les prévisions consensuelles indiquant une accélération du taux annuel sous-jacent à 1,8% en juillet, contre 1,6% en juin. Ce chiffre reste inférieur à l’objectif de 2% de la Banque du Japon, mais les décideurs politiques s’inquiéteront de la répercussion potentielle des prix à la production — l’inflation annuelle de l’IPP a bondi à plus de 7%, alors qu’elle n’était que de 2% en février.

Puisque le Japon importe la quasi-totalité de son énergie, cette menace n’est pas nouvelle, même si la récente remontée des cours du pétrole — désormais en hausse de près de 40% en glissement annuel — sera particulièrement malvenue. Les opérateurs estiment à une chance sur trois que la Banque du Japon relève ses taux en septembre, à l’instar de la Fed, et ont intégré dans leurs cours un resserrement de près de 100 points de base d’ici la fin de l’année prochaine. Compte tenu du niveau actuel du yen et des rendements des obligations d’État japonaises à long terme, cette estimation est-elle justifiée?

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Indices PMI — États-Unis, Royaume-Uni, zone euro, Japon (août, estimations préliminaires)

* Taux de chômage en Australie (juillet)

* Inflation (IPC) au Japon (juillet)

* Chiffre d’affaires du commerce de détail au Royaume-Uni (juillet)

* Ventes au détail au Canada (juillet)

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