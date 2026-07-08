JOUR DE BOURSE-Conflit en vue, aversion au risque : les actions chutent, le pétrole brut bondit alors que Trump déclare que l'accord de paix avec l'Iran est « terminé »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Culp

Mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones ont emboîté le pas à leurs homologues mondiaux à la baisse, tandis que les cours du pétrole brut ont bondi après que le président américain Donald Trump a déclaré que l’accord provisoire visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran était « terminé », à la suite d’une série de frappes aériennes réciproques.

Je reviendrai plus en détail ci-dessous sur les mouvements observés aujourd’hui sur les marchés. Si vous avez un peu de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Le président américain Donald Trump déclare que le cessez-le-feu avec l’Iran est « terminé » et met en garde contre de nouvelles attaques

2. Les cours du pétrole brut ont bondi suite aux déclarations de Trump, atteignant leur plus haut niveau depuis deux semaines et prolongeant la flambée de mardi

3. La Chine prévoit d’autoriser les principales entreprises d’IA à acheter une quantité limitée de puces H200 de Nvidia, selon un article publié par The Information

4. Mais les autorités chinoises envisagent de limiter l’accès des grandes entreprises technologiques aux modèles d’IA les plus avancés du pays

5. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 à 3,0 %, en raison des risques liés au Moyen-Orient et au commerce; il prévoit un rebond en 2027

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: Le S&P 500 et le Dow Jones terminent dans le rouge , mais le secteur technologique permet au Nasdaq d’enregistrer une légère hausse; l’indice européen STOXX 600 affiche sa plus forte baisse journalière depuis mars

* SECTEURS/ACTIONS:

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis une semaine, alors que l'accord avec l'Iran vacille

* OBLIGATIONS: Les rendements des bons du Trésor américain s’envolent, avant de reculer légèrement après la publication du compte-rendu de la Fed

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Les cours du WTI et du Brent à échéance la plus proche clôturent respectivement en hausse de 4,4% et 5,2%; l’or recule

Les points à retenir aujourd’hui

* Les responsables de la Fed ont constaté une montée des inquiétudes liées à l’inflation lors de leur réunion de juin, comme le montrent les procès-verbaux.

Des inquiétudes concernant une hausse de l’inflation ont été exprimées lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine le mois dernier, quelques participants estimant qu’une hausse des taux à court terme se justifiait, dans le cadre d’un débat plus large où les avis étaient partagés.

Le compte-rendu de cette réunion, publié mercredi, montre que « la plupart des participants » envisageaient des scénarios dans lesquels l’inflation se calmerait d’elle-même, mais que « la plupart » envisageaient également des situations où elle resterait suffisamment élevée pour justifier une hausse des taux à terme.

* Trump vante « l’unité » au sommet de l’OTAN après avoir attaqué ses alliés

Trump a semé le chaos lors du sommet de l’OTAN, exigeant que les États-Unis rompent leurs relations commerciales avec l’Espagne et réitérant ses revendications sur le Groenland, avant de changer de discours en affirmant que le sommet avait été marqué par l’amour et «beaucoup d’unité». Il a également qualifié Madrid de «partenaire épouvantable» et a fustigé les alliés pour ne pas soutenir la guerre contre l’Iran.

* Trump intensifie ses mises en garde contre les dangers du communisme

Le président américain a considérablement intensifié sa rhétorique anticommuniste au cours des deux dernières semaines, tandis que son équipe évalue si ce message trouve un écho auprès de l’électorat à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Une analyse de Reuters portant sur les déclarations publiques et les publications sur les réseaux sociaux montre que l’utilisation de ce terme par Trump s’est accélérée après qu’une série de démocrates de gauche ont remporté les primaires à New York.

* La Russie tente de brouiller les systèmes Starlink d’ pour contrer les drones ukrainiens

Les forces russes tentent de contrer les attaques de drones ukrainiens « en cours de frappe », capables de toucher avec précision et à moindre coût des cibles situées à des dizaines de kilomètres derrière les lignes de front, en camouflant leurs chargements et en installant de puissants systèmes de brouillage pour perturber les réseaux Internet par satellite Starlink, ont déclaré à Reuters des commandants et pilotes de drones ukrainiens.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Évolution de la situation au Moyen-Orient

* Les fluctuations du marché de l’énergie

* Les publications de Trump sur les réseaux sociaux

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Les ventes de logements existants aux États-Unis

* Balance commerciale de l'Allemagne (mai)

* Prix de l'immobilier en Suède (juin)

* IPP de la Norvège (juin)

* Production manufacturière en Norvège (mai)

* Balance commerciale du Danemark (mai)

* Taux de chômage en République tchèque (juin)

* IPC de la Grèce (juin)

* IPC de l'Irlande (juin)

* IPC et IPP du Mexique (juin)

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