Joshua Jepsen, directeur financier de Deere, rejoint l'unité aérospatiale de Honeywell

Le directeur financier du fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N , Joshua Jepsen, démissionnera de son poste à compter du 19 février, a annoncé la société dans un document déposé jeudi.

L'entreprise industrielle Honeywell HON.O a déclaré que Joshua Jepsen rejoindrait l'unité aérospatiale de la société en tant que directeur financier à partir du 23 février.

Deere a nommé Ryan Campbell au poste de directeur financier par intérim, jusqu'à ce que la société trouve un remplaçant permanent.