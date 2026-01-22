 Aller au contenu principal
Joshua Jepsen, directeur financier de Deere, rejoint l'unité aérospatiale de Honeywell
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Le directeur financier du fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N , Joshua Jepsen, démissionnera de son poste à compter du 19 février, a annoncé la société dans un document déposé jeudi.

L'entreprise industrielle Honeywell HON.O a déclaré que Joshua Jepsen rejoindrait l'unité aérospatiale de la société en tant que directeur financier à partir du 23 février.

Deere a nommé Ryan Campbell au poste de directeur financier par intérim, jusqu'à ce que la société trouve un remplaçant permanent.

