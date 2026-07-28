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Johnson & Johnson trouve un accord sur le litige du talc pour 5,5 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 09:15
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Après un marathon judiciaire, le géant américain de la santé a conclu un accord visant à solder la quasi-totalité des litiges restants lié à ses produits à base de talc aux Etats-Unis.

Ce règlement fait suite à un tournant décisif devant le tribunal fédéral chargé de la procédure regroupée. Les cabinets d'avocats représentant les plaignants ont en effet retiré leurs propres experts médicaux sur la question de la "causalité spécifique", incapables d'établir un lien direct de cause à effet entre le talc et le cancer de l'ovaire.

Face à cette absence de preuves scientifiques validées, le tribunal avait sommé les plaignants de justifier la poursuite de leurs démarches, plaçant la partie adverse dans une impasse juridique.

Pour devenir définitif, le compromis doit remplir une condition stricte : au moins 95% des plaignants restants au niveau fédéral et des Etats doivent approuver la transaction.

L'opération prévoit une enveloppe globale de 5,5 milliards de dollars. Aucun décaissement n'aura lieu avant 2027 (avec un premier versement plafonné à 3 milliards), le solde étant étalé à partir de 2028.

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