Johnson & Johnson s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse depuis plus de 18 mois en raison de la faiblesse des ventes de dispositifs médicaux

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(Actualités)

13 octobre - ** L'action Johnson & Johnson JNJ.N recule de 6,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de trois mois, à 245,48 dollars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis avril 2025, si les pertes se confirment

** Le chiffre d'affaires de la division MedTech de JNJ au troisième trimestre progresse de 2,5 % à 8,6 milliards de dollars, mais reste en deçà des estimations des analystes (8,71 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Dans l'ensemble, le BPA ajusté du troisième trimestre, à 2,59 dollars, dépasse les estimations de 2,54 dollars, et le chiffre d'affaires de 25,4 milliards de dollars dépasse les estimations de 25,28 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** « Bien que les résultats globaux soient globalement conformes aux attentes, nous pensons que les investisseurs seront déçus par certains détails de ces résultats », déclare Vamil Divan, analyste chez Guggenheim , soulignant que les résultats de la division MedTech étaient « quelque peu décevants »

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et table désormais sur un chiffre d’affaires publié d’environ 101,2 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,10 dollars en valeur médiane, contre respectivement environ 101,1 milliards de dollars et 11,04 dollars dans ses prévisions précédentes

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d’affaires d’environ 101,3 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,08 dollars pour 2026

** À la clôture d'hier, l'action JNJ affichait une hausse de 27,4 % depuis le début de l'année, surperformant ainsi l'indice S&P 500 .SPX , en hausse de 11,7 %