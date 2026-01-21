Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bénéfice du 4e trimestre 2025 supérieur aux attentes grâce aux ventes de Darzalex et de Tremfya

*

Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 99,5 et 100,5 milliards de dollars

*

Les ventes de Stelara chutent plus que prévu face à la concurrence

(Ajout d'un commentaire du directeur général, de détails sur l'activité medtech, d'un graphique; mise à jour des actions) par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi des ventes et des bénéfices pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un coup de "centaines de millions de dollars" provenant de l'accord sur les prix des médicaments qu'il a signé avec l'administration Trump au début du mois.

J&J est l'une des 16 grandes sociétés pharmaceutiques qui ont conclu des accords pour réduire les prix des médicaments aux États-Unis en échange d'exemptions des droits de douane imposés par M. Trump.

"Nous ne pouvons pas divulguer de détails spécifiques, mais il s'agit de centaines de millions de dollars", a déclaré le directeur financier Joseph Wolk lors d'une interview. "C'est tout à l'honneur de l'équipe que d'avoir pu dépasser les attentes des analystes () pour 2026 d'un montant assez important tout en digérant cet impact

L'entreprise prévoit des ventes opérationnelles de 99,5 à 100,5 milliards de dollars pour 2026, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 98,9 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

J&J prévoit un bénéfice pour l'ensemble de l'année 2026 de 11,43 à 11,63 dollars par action. Les analystes prévoient un bénéfice de 11,45 dollars par action.

Malgré ces prévisions optimistes, les actions de J&J étaient en baisse de 1,4 % dans les échanges de pré-marché. Elles ont gagné environ 43 % en 2025.

Les résultats arrivent un jour après qu'un maître spécial nommé par le tribunal a recommandé que le témoignage d'un expert reliant les produits de talc de la société au cancer de l'ovaire soit autorisé devant le tribunal.

J&J se bat depuis des années contre les plaintes concernant ses produits à base de talc devant les tribunaux fédéraux et étatiques, et affirme que ses produits sont sûrs et ne provoquent pas de cancer.

J&J a également annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre 2025, grâce aux ventes importantes du traitement contre le cancer du sang Darzalex, à la croissance solide du médicament contre le psoriasis Tremfya et à la résilience de ses activités dans le domaine des dispositifs médicaux.

"L'année 2025 a été une année catapulte... alimentée par le portefeuille et le pipeline les plus solides de notre histoire", a déclaré le directeur général Joaquin Duato dans un communiqué, ajoutant que le nouveau traitement anticancéreux Carvykti a dépassé le milliard de dollars de ventes annuelles pour la première fois.

Ces bons résultats interviennent alors que l'entreprise est confrontée à de nombreux défis, notamment l'incertitude tarifaire qui pèse sur son unité d'appareils médicaux et la concurrence croissante des biosimilaires pour son médicament phare contre le psoriasis, le Stelara. Les ventes de Stelara ont baissé plus que ce que les analystes avaient prévu.

"Il est agréable de constater que les ventes de Stelara ont baissé de manière aussi importante - peut-être même plus que les analystes ne le pensaient - et que nous continuons à croître", a déclaré M. Wolk A déclaré M. Wolk.

"Si l'on retire Stelara de l'assortiment, la croissance de ce portefeuille est de 14 %, 15 %. Ce sont les produits sur lesquels nous allons nous appuyer pour les deux prochaines années et le reste de la décennie"

Sur une base ajustée, le conglomérat de la santé a gagné 6 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action, pour le trimestre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 2,44 dollars par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 24,56 milliards de dollars a également dépassé les attentes de Wall Street, qui tablait sur 24,16 milliards de dollars.

Les ventes de la division Innovative Medicine, la plus importante, ont augmenté de 10 % pour atteindre 15,76 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations de 15,37 milliards de dollars.

Les ventes de dispositifs médicaux ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 8,80 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,69 milliards de dollars. La croissance a été tirée par ses dispositifs cardiaques - y compris ceux ajoutés à son portefeuille par l'acquisition de Shockwave et d'Abiomed - et par les produits de fermeture de plaies.