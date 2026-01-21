 Aller au contenu principal
A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:58

56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos

Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux.

Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations immédiates pour discuter d'un rachat de ce ⁠territoire ‍autonome danois, excluant pour l'heure un ⁠recours à la force.

"Je souhaite l'ouverture immédiate de négociations afin de discuter ​à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis", a-t-il déclaré.

"On pensait que ⁠j'utiliserais la force, mais ​je n'en ai pas besoin", a-t-il ​ajouté. "Je ne ​veux pas utiliser la force. Je ​n'utiliserai pas la ⁠force."

Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis étaient le seul pays à pouvoir garantir la sécurité du Groenland.

"Aucun pays ‌ni groupe de pays n'est en mesure de sécuriser le Groenland, hormis les États-Unis", a-t-il affirmé.

(Reportage de Steve Holland; rédigé par Katharine Jackson, version française ‌Blandine Hénault)

Davos
Groenland
Donald Trump
