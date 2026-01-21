Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos

Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,25 points, ‌soit 0,29% à 48.628,84 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse 0,35% à 6.820,90 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,30%, soit 67,61 points, à 23.021,94 points.

Les marchés ​évoluent sur une note plus calme ce mercredi à l'ouverture, tout en restent ⁠méfiants face au projet du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, une île arctique riche en minerais stratégiques et actuellement ⁠territoire autonome danois, ce qui ‍a provoqué de vives tensions entre les États-Unis et l'Europe ces ⁠derniers jours, y compris une recrudescence de la guerre commerciale.

Dans un discours prononcé mercredi lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le locataire de la Maison blanche a ​déclaré vouloir engager des négociations immédiates pour discuter d'un rachat du Groenland, tout en ajoutant qu'il n'utiliserait pas la force et que cela ne constituerait pas une menace pour l'Otan, ⁠l'alliance militaire à laquelle appartiennent tant les États-Unis que le Danemark.

Les principaux ​indices américains ont enregistré mardi des baisses d'environ 2% et, bien qu'ils ​aient ouvert en légère ​hausse mercredi, les doutes persistent quant à la politique américaine et ses répercussions économiques et ​militaires.

La géopolitique pourrait ainsi continuer à peser ⁠sur une semaine par ailleurs riche en données économiques aux Etats-Unis, notamment les chiffres du PIB du troisième trimestre, les indices PMI de janvier et le rapport sur l'inflation du PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale (Fed).

À cela s'ajoute un agenda déjà bien rempli en ‌matière de résultats financiers. Ceux de Netflix, publiés mardi soir, ont été un peu plus élevés qu'attendu, mais les projets du géant du streaming de suspendre ses rachats d'actions au milieu de la bataille pour s'emparer de certaines activités emblématiques de Warner Bros Discovery font plonger l'action de 5% à l'ouverture.

(Rédigé par Diana ‌Mandiá, édité par Kate Entringer)