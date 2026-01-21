Marchés financiers : des niveaux de risque plus élevés désormais ?

Dans un contexte marqué par la montée des tensions politiques et géopolitiques, les marchés financiers continuent de faire preuve d'une étonnante résilience. Faut-il pour autant rester optimiste pour les années à venir ? Entre croissance mondiale de plus en plus financée par le crédit, valorisations élevées aux États-Unis et attractivité relative des marchés européens, le niveau de risque semble avoir changé de dimension. Décryptage des enjeux et perspectives pour les marchés actions en 2026, entre facteurs de soutien et points de vigilance, avec Olivier Baduel, direction Gestion Actions Europe chez Ofi Invest AM.
