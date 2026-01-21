Marchés financiers : des niveaux de risque plus élevés désormais ? information fournie par Boursorama • 21/01/2026 à 16:13









Dans un contexte marqué par la montée des tensions politiques et géopolitiques, les marchés financiers continuent de faire preuve d'une étonnante résilience. Faut-il pour autant rester optimiste pour les années à venir ? Entre croissance mondiale de plus en plus financée par le crédit, valorisations élevées aux États-Unis et attractivité relative des marchés européens, le niveau de risque semble avoir changé de dimension. Décryptage des enjeux et perspectives pour les marchés actions en 2026, entre facteurs de soutien et points de vigilance, avec Olivier Baduel, direction Gestion Actions Europe chez Ofi Invest AM.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.