Johnson & Johnson interrompt l'essai à mi-parcours d'un médicament expérimental contre l'eczéma

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré vendredi qu'il avait interrompu une étude à mi-parcours de son médicament expérimental destiné à traiter les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, après avoir échoué à atteindre les objectifs d'efficacité dans une analyse intermédiaire.

Le médicament, JNJ-5939, était testé chez des patients atteints de dermatite atopique, ou eczéma, une affection cutanée qui provoque une inflammation, des rougeurs et des démangeaisons intenses.

Le médicament a été bien toléré mais n'a pas atteint le niveau d'efficacité requis pour faire avancer le développement, a déclaré la société.

Johnson & Johnson a déclaré qu'elle restait déterminée à développer des traitements pour la dermatite atopique, une maladie chronique qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde.

La société développe d'autres traitements expérimentaux pour la dermatite atopique, notamment les anticorps bispécifiques NM26, PX128 et PX130, ainsi qu'un inhibiteur oral de STAT6, KP-723.

L'eczéma dispose de plusieurs traitements approuvés, tels que le Dupixent de Sanofi SASY.PA et Regeneron REGN.O , le Rinvoq d'AbbVie ABBV.N , le Cibinqo de Pfizer PFE.N , l'Ebglyss d'Eli Lilly LLY.N , ainsi que certains médicaments génériques tels que la cétirizine.