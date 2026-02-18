Johnson & Johnson annonce un investissement d'un milliard de dollars en Pennsylvanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Johnson & Johnson JNJ.N augmentent de 0,3 % à 244,40 $ après que la société ait déclaré qu'elle investirait plus d'un milliard de dollars pour construire une nouvelle installation de thérapie cellulaire en Pennsylvanie

** JNJ est en passe de mettre fin à deux séances consécutives de pertes

** L'investissement fait partie de ses plans plus vastes annoncés l'année dernière pour augmenter la fabrication aux États-Unis au milieu des menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump ** En mars, la société a annoncé un plan d'investissement de plus de 55 milliards de dollars jusqu'au début de 2029 pour construire des installations de fabrication et des infrastructures de recherche aux États-Unis.

** D'autres grands fabricants de médicaments, dont Eli Lilly

LLY.N et AstraZeneca AZN.L , ont également engagé des milliards de dollars d'investissements pour renforcer leur présence aux États-Unis en réponse aux menaces tarifaires de M. Trump ** Parmi les 28 analystes couvrant JNJ, la note moyenne est "acheter" et le PT médian est de 237 $, selon les données de LSEG

** JNJ est en hausse de 18 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC , qui est en hausse de 1,3 %