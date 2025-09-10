 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Joe Sprague, directeur général d'Hawaiian Airlines, prend sa retraite et est remplacé par Diana Birkett Rakow
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 23:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Hawaiian Airlines, Joe Sprague, prendra sa retraite le 29 octobre et sera remplacé par Diana Birkett Rakow, a annoncé mercredi la société mère de la compagnie aérienne, Alaska Air Group ALK.N . Diana Birkett Rakow a rejoint Alaska Airlines, une filiale du groupe, il y a huit ans. Elle occupait dernièrement le poste de vice-présidente senior des affaires publiques et du développement durable. Lors de la transition, elle continuera à rendre compte à Ben Minicucci, directeur général d'Alaska Air Group. Alaska Air Group a finalisé l'acquisition d'Hawaiian Airlines pour un montant de 1,9 milliard de dollars en septembre 2024. Sprague, qui travaille chez Alaska Airlines depuis 25 ans, est devenu directeur général d'Hawaiian Airlines après l'acquisition. Après son départ, il restera membre du conseil d'administration.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
62,695 USD NYSE +0,63%
