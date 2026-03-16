Joaillerie-Kering annonce la création de Kering Jewelry

Kering PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.

Jean-Marc Duplaix en est nommé Chief Executive Officer, avec effet immédiat, et conservera ses responsabilités de Chief Operating Officer Kering.

(Rédigé par Etienne Breban)