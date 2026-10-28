JO Hambro Capital Management lance un fonds actions émergentes

(Zonebourse.com) - Société de gestion spécialisée en actions, JO Hambro Capital Management annonce le lancement du JOHCM Emerging Markets Fund, un OPCVM de droit irlandais. Il s'appuie sur une stratégie éprouvée, déployée auprès d'investisseurs institutionnels depuis 2010 et représentant aujourd'hui 1,2 milliard de dollars d'encours en actions émergentes.

Le fonds investira au moins 80 % de son actif net dans des actions de marchés émergents et des instruments liés aux actions, et cherchera à surperformer l'indice MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis, sur une période de cinq à sept ans. Il est classé Article 8 au titre du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

L'approche d'investissement combine une sélection fondamentale des valeurs (bottom-up) et une analyse des grandes tendances macroéconomiques (top-down). Elle privilégie les entreprises capables de s'imposer comme leaders sur leurs marchés domestiques ou de développer un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale.

Le fonds privilégie une approche toutes capitalisations à forte conviction, au-delà des grandes entreprises et des marchés les plus représentés dans l'indice, afin d'exploiter l'ensemble des opportunités d'investissement. Sa philosophie repose sur deux moteurs complémentaires : la croissance structurelle, en ciblant des entreprises au potentiel de croissance solide et durable, et la croissance liée au redressement, en identifiant celles dont l'amélioration des perspectives bénéficiaires n'est pas encore pleinement reflétée dans les valorisations.

Conçue pour s'adapter aux différents cycles de marché, cette approche vise à identifier les entreprises où convergent accélération de la croissance, solidité des fondamentaux et environnement de marché favorable. Un filtre propriétaire de détection des risques comptables et de gouvernance est également appliqué tout au long de la détention des titres.

La gestion du fonds est confiée à une équipe de trois spécialistes, dirigée par Emery Brewer, fort de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et aux commandes de cette stratégie depuis plus de 25 ans, notamment précédemment chez Driehaus Capital Management. A ses côtés, Ladislav Sabo et Dalibor Kovác apportent leur connaissance approfondie des marchés locaux et leur expertise en sélection de titres.

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