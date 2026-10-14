Jio, la société de Mukesh Ambani, vise une valorisation de 108 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse indienne record

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(Ajoute le montant et la valorisation de l'introduction en bourse dans le chapeau, ainsi que d'autres détails à partir du paragraphe 2)

* L'introduction en bourse pourrait permettre de lever jusqu'à 3,2 milliards de dollars grâce à la vente d'actions nouvelles

* Jio consacrera jusqu'à 2,89 milliards de dollars au remboursement des emprunts de sa filiale de télécommunications

* L'offre se déroulera du 21 au 23 octobre, les enchères des investisseurs de référence étant prévues le 19 octobre

* Cette introduction en bourse ferait de Jio la quatrième société cotée la plus valorisée d'Inde

par Vivek Kumar M et Vibhuti Sharma

Jio Platforms s'apprête à lever jusqu'à 3,2 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde, ce qui valoriserait le groupe fondé par le milliardaire Mukesh Ambani à hauteur de 108,3 milliards de dollars.

Le groupe spécialisé dans les télécommunications, le cloud et l’IA, qui compte parmi ses principaux investisseurs étrangers Meta META.O et Google, a annoncé mercredi que son introduction en bourse s’ouvrira le 21 octobre et se clôturera le 23 octobre.

Jio a fixé une fourchette de prix comprise entre 1 065 et 1 119 roupies par action, et les enchères destinées aux investisseurs de référence auront lieu le 19 octobre. L’entreprise proposera 270 millions de nouvelles actions dans le cadre de cette introduction en bourse.

Lancée en 2016, Jio a bouleversé le secteur des télécommunications en Inde en proposant des forfaits voix et données gratuits qui ont permis à de nombreux Indiens d’accéder pour la première fois à des services tels que YouTube et Facebook.

Ses concurrents, notamment Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS , ont été durement touchés, et Reliance Jio Infocomm est désormais le premier acteur du secteur avec 533 millions d’abonnés et une part de 60 % du trafic de données en Inde.

Jio a toutefois mis en garde, dans son prospectus mis à jour, contre le fait que la réglementation indienne en matière de protection des données et de télécommunications pourrait limiter la monétisation basée sur les données, ce qui constitue un risque pour une entreprise dont le modèle de croissance repose sur la transformation de sa vaste base d’utilisateurs en revenus publicitaires et issus des services numériques.

En 2020, Jio a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d’une participation d’environ 33 %, ce qui valorisait l’entreprise entre 57 et 65 milliards de dollars à l’époque.

EN VOIE DE FIGURER PARMI LES PLUS GRANDES ENTREPRISES INDIENNES

Avec une valorisation de 108,3 milliards de dollars, Jio Platforms se classerait au quatrième rang des entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière, derrière sa société mère Reliance Industries, Bharti Airtel et la plus grande banque privée indienne, HDFC Bank HDBK.NS .

Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 275 milliards de roupies indiennes (2,89 milliards de dollars) du produit de l’opération pour rembourser ou rembourser par anticipation les emprunts de sa filiale de télécommunications, dirigée par Akash, le fils de Mukesh Ambani. Le reste sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, y compris les dépenses d’investissement.

Cette introduction en bourse fait suite à celle de la Bourse nationale indienne NSEI.BO en septembre, qui avait permis de lever 2,3 milliards de dollars, soulignant l’appétit des investisseurs pour les grandes opérations en Inde. La plus importante offre publique de vente en Inde à ce jour a été celle de Hyundai Motor India HYUN.NS , qui avait levé 2,9 milliards de dollars en 2024.

(1 dollar = 95,1500 roupies indiennes)