Exail fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 21% au 3e trimestre et confirme ses objectifs

55e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

Exail ‌Technologies a annoncé mercredi ​une croissance organique de son chiffre d'affaires de 21% au ​T3, atteignant une valeur de 121 ​millions d'euros, et ⁠confirmé "son objectif de croissance ‌à deux chiffres du chiffre d’affaires en 2026 ainsi ​qu’une ‌progression de l’EBITDA courant ⁠supérieure à celle des revenus."

Le groupe spécialisé dans la ⁠robotique maritime ‌et les systèmes de ⁠navigation publie dans un ‌communiqué un chiffre ⁠d'affaires de 396 millions d'euros (en ⁠hausse de ‌25%) sur les neufs premiers ​mois ‌de l'année.

Le carnet de commandes d'Exail s'élève à ​1,001 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, ⁠et les prises de commandes du groupe représentent 325 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.

(Rédigé par ​Matthieu Huchet)