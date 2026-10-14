Jio, la société de Mukesh Ambani, va réaliser une introduction en Bourse record en Inde le 21 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des dates de l'introduction en Bourse et du contexte à partir du troisième paragraphe)

par Vivek Kumar M

Jio Platforms, la branche numérique de Reliance Industries RELI.NS , le groupe du milliardaire Mukesh Ambani, lancera le 21 octobre ce qui devrait être la plus grande introduction en Bourse de l’Inde, selon un document déposé par la société.

Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers, devrait fixer le prix de ses actions entre 1 065 et 1 119 roupies chacune, a rapporté Reuters la semaine dernière. L'introduction en Bourse permettrait de lever environ 3,2 milliards de dollars dans le haut de la fourchette de prix, valorisant la société à 10 300 milliards de roupies (soit 108,25 milliards de dollars).

La société, dont les activités couvrent les télécommunications, le cloud computing, le divertissement et les services d’intelligence artificielle, proposera 270 millions d’actions dans le cadre de cette introduction en Bourse, selon le dossier déposé.

L'offre s'ouvrira mercredi prochain et se clôturera vendredi. Les enchères destinées aux investisseurs pilier auront lieu lundi.

Lancée en 2016, Jio a bouleversé le secteur indien des télécommunications en proposant des forfaits voix et données gratuits qui ont permis à de nombreux Indiens d’accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Des concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS ont été durement touchés, et Reliance Jio Infocomm est désormais le premier acteur du secteur avec 524 millions d’abonnés et une part de 60 % du trafic de données en Inde.

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d’une participation d’environ 33 %, ce qui valorise l’entreprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

(1 dollar = 95,1500 roupies indiennes)