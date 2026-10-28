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Jio, la société d'Ambani, fera son entrée en bourse à Mumbai après une introduction en bourse record de 3,2 milliards de dollars en Inde
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 01:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jio s'apprête à faire son entrée en bourse après la plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'Inde

* La prime observée sur le marché gris laisse entrevoir un gain d'environ 22 %

* Akash Ambani devrait assister à la cérémonie de cotation, selon une source

par Vibhuti Sharma

Jio Platforms JIOP.NS , la filiale de télécommunications et de services numériques de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, devrait être cotée à Mumbai mercredi, après une introduction en bourse de 3,2 milliards de dollars qui a attiré 77 milliards de dollars de souscriptions, ce qui en fait l'opération la plus souscrite de l'histoire de l'Inde.

Valorisée jusqu’à 108,3 milliards de dollars, Jio, soutenue par Meta META.O et Google d'Alphabet GOOGL.O , compte plus de 530 millions de clients et pourrait devenir l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l’ouverture des marchés.

Cette introduction en bourse s'inscrit dans le plan d’Ambani visant à transformer Reliance Industries RELI.NS , la société mère de Jio, d’un conglomérat pétrolier et chimique en une “entreprise touche-à-tout” couvrant à la fois les secteurs de la consommation et de la technologie.

La cérémonie de cotation de Jio devrait se dérouler en présence d’Akash Ambani , le fils aîné d’Ambani, qui occupe le poste de directeur général, a indiqué une source du secteur directement informée.

Reliance n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

UN MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE EN PLEINE ACTIVITÉ

À la veille de l’introduction en bourse, la prime sur les actions Jio sur le marché gris – un marché non réglementé permettant aux investisseurs de négocier des actions non cotées – laisse entrevoir des gains d’environ 22 %.

L’Inde est devenue cette année le marché des introductions en bourse le plus actif au monde en nombre d’opérations, avec 246 introductions à ce jour, mais elle se classe quatrième en termes de fonds levés, avec 13,5 milliards de dollars, derrière les États-Unis, la Chine continentale et Hong Kong, selon les données de LSEG.

Plusieurs sociétés de courtage ont jugé attractive cette valorisation de 108,3 milliards de dollars, certaines soulignant un potentiel de hausse, tout en mettant en garde contre les risques liés à la concurrence, aux dépenses d’investissement importantes et aux changements dans la réglementation indienne des télécommunications, notamment en matière de spectre, de licences et de redevances.

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