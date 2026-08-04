Jio-BlackRock fait son entrée sur le marché indien des ETF avec le fonds Nifty 50

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Jio Financial Services JIOF.NS et BlackRock

BLK.N ont lancé mardi le fonds indiciel JioBlackRock Nifty 50 ETF, marquant ainsi leur entrée sur le marché indien des fonds indiciels cotés en bourse (ETF) par le biais de leur coentreprise de gestion d’actifs.

Voici plus de détails:

* Ce fonds coté en bourse (ETF) répliquera l’indice Nifty 50

.NSEI , offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux 50 plus grandes sociétés cotées en bourse de l’Inde via un seul et même investissement

* En juin, Reuters avait rapporté que la coentreprise prévoyait de lancer son premier ETF en Inde d’ici le mois d’août

* Au 30 juin, Jio BlackRock Asset Management totalisait environ 180 milliards de roupies (1,89 milliard de dollars) d’actifs sous gestion

* BlackRock gère environ 5 500 milliards de dollars d’actifs en ETF à l’échelle mondiale, soit plus d’un tiers de son total d’actifs sous gestion, ce qui souligne l’importance de cette gamme de produits pour son activité

* Le fonds sera accessible via le site web de JioBlackRock ainsi que via les applications JioFinance et MyJio

(1 dollar = 95,3575 roupies indiennes)