Jimmy Kimmel, de la chaîne ABC, a déclaré que l'interview du candidat au Sénat Talarico ne serait pas diffusée sur la chaîne

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(Apporte des précisions sur l'examen par la FCC de la licence d'ABC et sur les critiques de Trump à l'égard d'autres émissions)

par David Shepardson

Jimmy Kimmel, animateur d'une émission-débat de fin de soirée sur ABC, a déclaré que l'interview du candidat démocrate au Sénat James Talarico, qui devait être diffusée jeudi, sera diffusée sur YouTube et non lors de l'émission télévisée, invoquant des menaces de la Commission fédérale des communications (FCC).

En janvier, la FCC, dirigée par les républicains, a déclaré que les émissions de débat télévisées diffusées en journée et en fin de soirée n’étaient plus considérées comme des programmes d’information « authentiques » exemptés des règles de temps d’antenne égal, qui les obligent à accorder du temps d’antenne aux candidats adverses.

Jimmy Kimmel a fait remarquer que, depuis des décennies, les émissions de débat avaient toute latitude pour interviewerdes candidats politiques sans être soumises à ces règles.

Talarico se présente au Texas contre le procureur général républicain Ken Paxton, dans une élection qui pourrait déterminer qui contrôlera le Sénat américain en novembre.

Kimmel a rappelé qu’il avait déjà interviewé le président américain Donald Trump alors qu’il était candidat en 2016.

« Maintenant qu’il est président, sa FCC m’a menacé, a menacé notre émission, a menacé notre chaîne ABC, nos filiales et nos stations locales, sur la base de simples décisions éditoriales traditionnelles – des choix d’invités qui, semble-t-il, ne leur plaisent pas », a déclaré Kimmel lors de l’émission de mercredi.

ABC n’a pas souhaité faire de commentaire. La FCC n’a pas immédiatement réagi.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné en avril un réexamen anticipé des huit stations ABC détenues par Disney, alors même que le renouvellement de leurs licences n’était pas prévu avant octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

Ces examens ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie Jimmy Kimmel. En août, Disney a intenté une action en justice pour bloquer ces examens anticipés, affirmant que Donald Trump tentait de punir la chaîne en raison de son contenu.

La FCC enquête également sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, « The View », qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré qu’elle était soumise aux règles de temps d’antenne équitable à la suite d’une interview de Talarico en janvier. Disney a déclaré que depuis février, l’émission n’avait invité aucun candidat politique à y participer, invoquant la « campagne de pression » menée par la FCC.

En février, l’ancien animateur de l’émission de fin de soirée de CBS, Stephen Colbert, a déclaré que les avocats de la chaîne lui avaient interdit de diffuser une interview de Talarico dans son émission; il l’a donc diffusée sur YouTube, où elle a été visionnée plus de 9,5 millions de fois.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d'actualité qu'il n'apprécie pas, ou qui se sont moquées de lui ou de son administration, ou les ont critiquées. Il a également appelé la FCC à retirer leurs licences à certaines chaînes après avoir critiqué leurs journaux télévisés et autres programmes.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation. Les chaînes bénéficient d’une large protection au titre du Premier amendement en matière de choix de programmation.