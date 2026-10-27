JetBlue profite d'une révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires par siège pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Le titre de la compagnie aérienne low-cost américaine JetBlue Airways JBLU.O progresse de 5,91% à 2,51 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par siège pour l'exercice de 10% à 12,5% à 13,5% à 14,5%; elle prévoit une nouvelle progression des marges au quatrième trimestre malgré une hausse significative des coûts de carburant

** JBLU attribue cette hausse à l’augmentation des tarifs et à l’extension de son réseau au départ de Fort Lauderdale, en Floride

** La société a enregistré au troisième trimestre une perte ajustée de 60 cents par action, contre 40 cents un an plus tôt

** TD Cowen estime que le retour à un résultat d’exploitation positif en 2027 et à un bénéfice en 2028 dépendra des coûts du carburant, les contrats à terme actuels laissant entrevoir des prix supérieurs à l’hypothèse de la société pour 2028, fixée à 3 dollars le gallon

** Sur 18 sociétés de courtage, 13 attribuent la note « conserver » et 5 « vendre » ou moins; leur objectif de cours médian est de 4 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, JBLU affichait une baisse de près de 48% depuis le début de l’année; l’action a clôturé lundi à 2,37 dollars, son plus bas niveau historique