JetBlue prévoit des réductions de capacité et des hausses de tarifs alors que la flambée des coûts du carburant aggrave ses pertes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la conférence téléphonique tout au long de l'article et fait le point sur l'évolution du cours de l'action)

* JetBlue va ralentir ses embauches, réduire ses capacités et augmenter ses tarifs face à la hausse des coûts du carburant

* La compagnie aérienne suspend ses prévisions pour l'ensemble de l'année et prévoit de récupérer ses coûts de carburant d'ici 2027

* Le cours de l'action progresse de plus de 4%

par Doyinsola Oladipo et Shivansh Tiwary

JetBlue Airways JBLU.O a annoncé mardi son intention de ralentir ses embauches, de réduire ses capacités et d'augmenter ses tarifs afin d'amortir le choc de la flambée des coûts du kérosène, après avoir annoncé une perte plus importante au premier trimestre qui menace de compromettre les efforts de redressement de la compagnie. La compagnie aérienne a également suspendu ses prévisions annuelles en raison de facteurs externes , a déclaré la directrice générale Joanna Geraghty lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

L'attaque américano-israélienne contre l'Iran a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, une voie de communication cruciale, perturbant près d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. La hausse des coûts du carburant accentue la pression sur les petits transporteurs comme JetBlue, qui disposent d'une flexibilité financière limitée et sont davantage exposés à l'incertitude. « Les trois principaux leviers dont nous disposons consistent à ajuster les tarifs pour mieux les aligner sur les coûts des intrants , à modérer les capacités improductives et à rechercher des opportunités supplémentaires de réduction des coûts », a déclaré Mme Geraghty. Le cours de l'action de la compagnie aérienne a progressé de plus de 4% en fin de matinée, celle-ci ayant vu son pouvoir de fixation des prix s'améliorer au cours du trimestre grâce à une demande soutenue, à la vigueur des segments haut de gamme et à son expansion en Floride.

JetBlue a déclaré qu'elle continuerait à rechercher de nouveaux moyens de renforcer ses performances en termes de revenus pour le reste de l'année.

La compagnie aérienne a réduit sa capacité de 1,7% en glissement annuel au premier trimestre et a déclaré qu’elle prévoyait de réduire encore sa capacité pendant les périodes creuses et les périodes intermédiaires au deuxième trimestre et au second semestre, après le pic des voyages estivaux.

JetBlue a également indiqué qu'elle ralentissait ses embauches pour s'aligner sur ses prévisions de capacité, et s'attend à réaliser des économies sur les frais de maintenance et d'atterrissage grâce à la réduction du nombre de vols. La compagnie aérienne prévoit de récupérer 30% à 40% de la hausse des coûts de carburant au deuxième trimestre, et de la récupérer intégralement d'ici début 2027.

La compagnie aérienne basée à New York prévoit un prix moyen du carburant compris entre 4,13 et 4,28 dollars le gallon au deuxième trimestre, contre 2,40 dollars le gallon à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires d'exploitation au premier trimestre a augmenté de 4,7% en glissement annuel pour atteindre 2,24 milliards de dollars, et le revenu par siège-mille disponible, un indicateur du secteur généralement considéré comme un indicateur du pouvoir de fixation des prix, a augmenté de 6,5% au cours de la même période.

« Bien que les perspectives de la demande soient encourageantes et que JetBlue fasse tout son possible pour gérer ses coûts, nous nous attendons à ce que les inquiétudes concernant les implications concurrentielles d'un plan de sauvetage de la Maison Blanche en faveur du segment des transporteurs à très bas coûts pèsent sur l'action », a déclaré Tom Fitzgerald, analyste chez TD Cowen, dans une note. La compagnie aérienne a déclaré que, indépendamment d'un éventuel plan de sauvetage de Spirit Airlines FLYYQ.PK , elle continuerait à étendre sa présence dans le sud de la Floride, car elle a su tirer parti de la disponibilité des portes d'embarquement. Mme Geraghty a déclaré la semaine dernière à ses employés que JetBlue n'envisageait pas de procédure de faillite , selon une note consultée par Reuters, ajoutant que la compagnie disposait de liquidités suffisantes et d'un accès à des capitaux supplémentaires. La compagnie aérienne a récemment obtenu un engagement de financement par emprunt de 500 millions de dollars, avec une option permettant de lever 250 millions de dollars supplémentaires en utilisant davantage d'avions comme garantie.

JetBlue a annoncé une perte ajustée de 87 cents par action, alors que les analystes tablaient sur une pertede 71 cents .