JetBlue Airways en baisse après l'annonce d'une perte trimestrielle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action JetBlue Airways JBLU.O recule de 1,4 % à environ 4,9 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce une perte nette d' s de 319 millions de dollars, soit 86 cents par action, contre une perte de 208 millions de dollars, soit 59 cents par action, un an plus tôt

** JBLU prévoit de ralentir ses embauches, de réduire ses capacités et d'augmenter ses tarifs afin d'atténuer l'impact de la flambée des coûts du kérosène après avoir annoncé une perte plus importante au premier trimestre

** Les prix du carburant au premier trimestre ont augmenté d'environ 15 % en glissement annuel

** À la clôture d'hier, JBLU affichait une baisse de 8,6 % depuis le début de l'année