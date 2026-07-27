JetBlue actualise sa structure tarifaire alors que les compagnies aériennes constatent les avantages d'une tarification segmentée

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* JetBlue remanie sa structure tarifaire en proposant quatre formules d'expérience et trois options tarifaires associées à ces formules

* Les investisseurs cherchent à savoir si JetBlue a réussi à répercuter davantage le coût du carburant sur le prix des billets

* Cette refonte pose également les bases de « BlueFirst », le futur produit de première classe sur les vols intérieurs de JetBlue

* JetBlue publiera ses résultats du deuxième trimestre mardi avant l'ouverture de la Bourse

(Ajout des estimations pour le deuxième trimestre au paragraphe 7) par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O a annoncé lundi qu’elle réorganisait ses options tarifaires, offrant ainsi à ses clients davantage de flexibilité dans le choix des sièges, ainsi que des options de modification et de remboursement, alors que les compagnies aériennes s’appuient de plus en plus sur une tarification segmentée pour augmenter leurs revenus et compenser la hausse des coûts.

La compagnie aérienne new-yorkaise, qui s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre mardi avant l’ouverture de la Bourse, a indiqué que cette mise à jour serait déployée dans les prochains jours. Le choix des clients et la segmentation tarifaire sont devenus des éléments cruciaux pour la performance financière, alors même que la volatilité des prix du carburant devrait rester un risque majeur.

« Les clients pourront réserver la formule qui leur convient le mieux. D’abord, l’expérience à bord, puis l’option tarifaire en fonction de leurs préférences en matière de choix de siège et de conditions de remboursement », a déclaré Marty St. George, président de JetBlue, dans un communiqué. Les investisseurs observeront comment JetBlue a réussi à répercuter la hausse des coûts de carburant sur les tarifs des billets au cours du deuxième trimestre. Des concurrents tels que United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Alaska Airlines ALK.N ont indiqué avoir généré davantage de chiffre d’affaires grâce à des hausses tarifaires.

« Maintenant que certaines compagnies aériennes ont abordé ce sujet, toutes les autres doivent en tenir compte. Si elles ne le font pas, cela pourrait poser problème », a déclaré Peter Trombetta, vice-président chargé des finances d’entreprise chez Moody’s Ratings. « Les recettes sont un élément important. Nous savons que les coûts vont augmenter. » Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs ce printemps pour compenser la flambée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran , mais ces hausses — d’environ 20 % en moyenne — n’ont pas entièrement couvert le préjudice. Le prix au comptant du kérosène aux États-Unis a grimpé à 3,67 dollars le gallon au 24 juillet. Les prix restent toutefois bien en deçà du pic atteint début avril, qui s’élevait à environ 4,88 dollars le gallon. JetBlue a déclaré en avril qu’elle s’attendait à une hausse de 7 % à 11 % de son chiffre d’affaires par siège-mille disponible par rapport à l’année précédente, ainsi qu’à une récupération des coûts de carburant de 30 % à 40 % au cours du deuxième trimestre. La compagnie aérienne a indiqué qu’elle tablait sur un prix moyen du carburant compris entre 4,13 et 4,28 dollars le gallon au cours du deuxième trimestre.

Le choix et la flexibilité offerts aux consommateurs sont des leviers sur lesquels les compagnies aériennes s’appuient pour améliorer leurs performances en termes de chiffre d’affaires. Southwest Airlines LUV.N a souligné que l’extension de son offre « Basic Economy » avait entraîné une augmentation des ventes de tarifs de base et un taux plus élevé de clients optant pour une classe supérieure lorsqu’ils en avaient la possibilité. Delta a annoncé le mois dernier qu’elle proposerait des tarifs de base dans toutes les classes premium afin de permettre aux voyageurs d’accéder à des produits haut de gamme à moindre coût.

Bien que JetBlue ait déjà proposé des options tarifaires à plusieurs niveaux par le passé, la compagnie a déclaré que cette refonte préparerait les voyageurs à l’introduction de « BlueFirst », sa nouvelle expérience en première classe sur les vols intérieurs.

« Nous voulons nous assurer que les clients savent que JetBlue leur propose les expériences qu’ils recherchent », a déclaré M. St. George.