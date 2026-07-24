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Jet2 choisit le moteur de CFM pour l'ensemble de sa flotte d'Airbus A321neo
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 16:23
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Le groupe britannique de voyages de loisirs sécurise également un contrat de maintenance de long terme afin d'accompagner l'expansion de sa flotte.

Jet2 annonce avoir retenu les moteurs LEAP-1A de CFM International (co-entreprise entre GE Aerospace et Safran) pour équiper 54 Airbus A321neo. Avec cette décision, l'ensemble de sa flotte d'A321neo motorisée par des LEAP-1A atteindra 146 appareils, auxquels s'ajoutent 9 avions loués. L'accord comprend également un contrat de maintenance de long terme destiné à soutenir la stratégie de croissance du groupe.

Le directeur général de Jet2, Steve Heapy, souligne que cette décision renforce un partenariat de plus de 20 ans avec CFM International et confirme le choix des moteurs LEAP pour tous les nouveaux appareils de la compagnie.

De son côté, le président-directeur général de CFM International, Gaël Méheust, met en avant une relation fondée sur "la confiance et la performance" et réaffirme l'engagement du motoriste à accompagner les opérations de Jet2 sur le long terme.

Safran progresse de 2,2% en milieu d'après-midi tandis que GE Aerospace progresse de 3,1%.

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