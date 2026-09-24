Jérôme Engelbrecht nommé CFO groupe de Mercialys

Mercialys fait part de la nomination de Jérôme Engelbrecht en qualité de CFO groupe et membre du comité exécutif, depuis le 1er septembre. Dans ses fonctions, il pilote l'ensemble des fonctions finance ainsi que les relations investisseurs de la foncière d'immobilier commercial et est directement rattaché au directeur général Vincent Ravat.

Jérôme Engelbrecht dispose de près de vingt ans d'expérience dans la finance d'entreprise et le secteur immobilier. Il occupait depuis avril 2025 les fonctions de directeur financier de Proudreed. Auparavant, il était directeur financier adjoint d'Icade, après avoir réalisé l'essentiel de son parcours chez Gecina, qu'il a rejoint en 2011.

Il y a notamment exercé pendant plus de dix ans les fonctions de directeur financement, trésorerie, business plan et corporate finance. A ce titre, il a accompagné les principales transformations stratégiques du groupe et piloté la transformation de la structure financière ainsi que des opérations structurantes pour le groupe.

"Sa connaissance approfondie de l'immobilier coté, son expertise en matière de pilotage financier, de financement et d'opérations stratégiques, ainsi que son expérience des transformations majeures seront des atouts précieux pour accompagner l'entreprise dans les prochaines étapes de son développement", commente Vincent Ravat.