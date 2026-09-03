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Jérémie Khiat prend la tête du nouveau Bureau de la Comédie de Canal
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 17:41
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Le groupe Canal crée le Bureau de la Comédie, une nouvelle entité transverse à Canal et Studiocanal destinée à développer la comédie sous toutes ses formes, du cinéma à la fiction, en passant par les programmes de flux et les formats courts.

À sa tête, Jérémie Khiat, nommé directeur depuis le 1er septembre 2026. Il aura pour mission de piloter cette structure chargée notamment d'identifier de nouveaux talents, de développer et produire des projets, puis de les décliner sur les différents supports du Groupe. Il reportera à

Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint de Canal France en charge des antennes et des programmes, ainsi qu'à Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal, pour les coproductions de longs métrages.

Diplômé de l'Université Paris-Dauphine, Jérémie Khiat a débuté chez Studiocanal en 2019 avant d'occuper plusieurs fonctions au sein de Studiocanal et Canal , dans le développement, la production et l'éditorial. Il a notamment supervisé des programmes de flux et de fiction tels que Loups-Garous et Le Monde Magique de Jérôme Commandeur.

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