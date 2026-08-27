((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter C'est désormais le monde de Nvidia, et nous ne faisons que l'habiter. Au cas où il subsisterait le moindre doute, le concepteur de puces NVDA.O prévoit une hausse de 70 % de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, une annonce rare de la part de la plus grande entreprise mondiale, qui dévoile des prévisions de ventes si loin à l'avance, et une marque de confiance de la part du directeur général Jensen Huang quant au fait que la demande pour ses puces d'IA restera inchangée jusqu'au début de l'année 2028.

Le titre a progressé de près de 5 % en après-bourse, ne montrant guère de signes de ralentissement après la publication d'un article dans The Information indiquant que Nvidia avait accepté de débourser 12,9 milliards de dollars pour racheter la plateforme d'IA Hugging Face . Il s'agit de la même plateforme open source qui a été piratée le mois dernier par OpenAI, ce qui a donné naissance à un essaim d'environ 700 agents IA qui ont tenté de brouiller les pistes, selon une enquête indépendante sur cette intrusion. De plus amples détails sont progressivement révélés concernant le comportement des agents rebelles d'OpenAI, notamment la révélation par l'entreprise que certains des bots qu'elle avait créés ont par la suite pénétré dans ses propres réseaux lors de tests qui ont mal tourné. Aussi inquiétant que cela puisse être pour l'humanité, tout cela a constitué une excellente nouvelle pour les fabricants de puces asiatiques de la chaîne d'approvisionnement de Nvidia. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,5 %, porté par une hausse de 1,8 % du KOSPI .KS11 , qui n'a pas été affecté par une hausse des taux de 25 points de base décidée par la Banque de Corée. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,5 %. Sur les marchés pétroliers, le Brent LCOc1 a reculé de 0,5 % à 87,40 dollars et s'apprête à enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse, alors que le Premier ministre du Qatar se rend à Téhéran pour tenter de relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran.

L'or XAU= a rebondi de 0,7 % à 4 624,14 dollars après un recul mercredi, tandis que sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5 % à 78 822,84 dollars et l'ether ETH= a grimpé de 0,8 % à 2 492,30 dollars.

Ces trois actifs profitent de la reprise des « opérations liées à la dépréciation du dollar » après l'intervention du Trésor américain sur les marchés obligataires la semaine dernière; ce mois-ci, ils ont respectivement progressé de 14 %, 25 % et 34 %.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 progressaient de 0,4 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 gagnaient 0,1 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 reculaient de 0,4 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce jeudi:

Publication des résultats:

Marvell Technology MRVL.O , Banque Royale du Canada

RY.TO , Pernod Ricard PERP.PA

Événements économiques:

Allemagne: indice GfK/NIM de confiance des consommateurs pour septembre

France: indices des prix à la production et chiffres du chômage pour juillet Zone euro: croissance annuelle de la masse monétaire M3 pour juillet