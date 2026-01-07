Jefferies voit ses bénéfices augmenter grâce aux transactions, mais enregistre une perte de 30 millions de dollars liée à First Brands

Jefferies JEF.N a battu les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre mercredi, grâce à un rebond des transactions et à une forte souscription, donnant aux investisseurs un premier signal sur la force des activités de banque d'investissement de Wall Street.

Les banques ont été soutenues par un rebond de l'activité de fusion, se débarrassant des pressions exercées précédemment par la volatilité du marché due aux tarifs douaniers au printemps et les reports de transactions liés à la fermeture du gouvernement en octobre.

La confiance retrouvée des entreprises et un environnement réglementaire plus favorable les ont ramenées à la table des négociations, ce qui a permis aux banques d'augmenter les commissions qu'elles perçoivent pour leurs conseils en matière d'acquisitions et de levées de capitaux.

Le revenu net total de la banque d'investissement a bondi de 20,4 % à 1,19 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Cependant, Jefferies a déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 30 millions de dollars liée à son investissement dans Point Bonita au cours du trimestre, reflétant les tensions persistantes dans le crédit privé.

« 2025 a également été l'année d'une grave déception: la fraude et la faillite de First Brands ont eu un impact considérable sur Point Bonita, un fonds dont nous sommes le conseiller en investissement », ont déclaré les dirigeants de la société dans une lettre adressée aux actionnaires.

La semaine prochaine, les résultats des grands rivaux, dont Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase

JPM.N , donneront une image plus large de l'état d'avancement de la reprise des activités de banque d'investissement.

« (Cette année) devrait être une année forte pour les fusions-acquisitions et les activités de conseil, ainsi que pour les nouvelles émissions sur les marchés de capitaux », a déclaré Brian Friedman, président de Jefferies, lors d'une interview accordée à Reuters.

« La résurgence est générale dans le domaine des fusions et acquisitions, dans tous les secteurs. Les marchés de capitaux, en particulier les marchés de capitaux propres, sont légèrement orientés vers la croissance », a ajouté M. Friedman.

LES TRANSACTIONS FONT LEUR RETOUR

Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 103 milliards de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé après 2021, selon les données de Dealogic. Les honoraires de Jefferies ont été les septièmes plus élevés parmi les banques au cours de la même période.

Les analystes s'attendent à ce que cette dynamique se poursuive au cours de la nouvelle année, car les attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt et un environnement réglementaire plus accommodant incitent les entreprises à réaliser davantage d'opérations.

Les revenus tirés des services de conseil ont augmenté de 6,3 % pour atteindre 634,2 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui représente le deuxième meilleur trimestre jamais enregistré.

Le marché des fusions et acquisitions redémarre généralement pour l'année avec les grandes entreprises qui prennent les devants, ce qui a été le cas en 2025, a déclaré M. Friedman à Reuters.

Une fois que les grandes entreprises commencent à conclure des transactions, l'activité s'étend généralement rapidement à d'autres entreprises, puis au capital-investissement, a-t-il ajouté, précisant que le dialogue et l'activité avec les sociétés de capital-investissement étaient déjà en train de s'intensifier.

Jefferies a déclaré que ses revenus de souscription d'actions et de dettes ont augmenté respectivement de 77,7 % et de 25,8 %.

Jefferies a agi en tant que preneur ferme sur plusieurs des introductions en bourse les plus notables de 2025, notamment eToro ETOR.O , Bullish BLSH.N et Figure FIGR.O .

Le chiffre d'affaires de l'activité marchés de capitaux, qui abrite ses bureaux de transactions, a augmenté de 6,2 % pour atteindre 691,9 millions de dollars.

Sur une base ajustée, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 213,5 millions de dollars, soit 96 cents par action, au cours des trois mois se terminant le 30 novembre. Ce chiffre est à comparer aux 205,8 millions de dollars, ou 91 cents par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 94 cents par action, selon les données compilées par LSEG.