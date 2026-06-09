Jefferies salue les données sur l'Elecoglipron d'AstraZeneca

AstraZeneca cède du terrain à Londres (-1,44%, à 13 598 pence), malgré une note positive de Jefferies dans laquelle les analystes ont confirmé leur conseil à l'achat avec une cible de cours de 18 000 pence, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 30%.

Les analystes saluent les dernières données publiées par le laboratoire sur l'Elecoglipron qui ont dépassé les attentes. Les résultats de phase IIb de ce traitement par voie orale révèlent qu'il a atteint ses principaux critères d'évaluation avec une perte de poids et un contrôle glycémique cliniquement significatifs. Dans le détail, l'étude Vista a montré une perte de poids de 10,5 à 11,8% sans plateau à 36 semaines.

Jefferies note que sur le plan numérique, ce résultat est supérieur à ce qui a été observé avec d'autres molécules clés de GLP-1 oraux. Les analystes estiment, en outre, qu'AstraZeneca est la seule entreprise du secteur de la santé où l'obésité représente une option de croissance future non valorisée.