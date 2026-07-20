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Jefferies salue les annonces de Prysmian
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 09:46

Prysmian se distingue à la Bourse de Milan ( 1,28%, à 126,95 euros) après avoir annoncé la signature d'un accord de long terme auprès de Molex, une filiale du groupe privé américain Koch Inc.

L'accord pourra atteindre les 5,5 milliards d'euros sur dix ans, et il comprend un paiement initial de 550 millions d'euros. En contrepartie, la société italienne sera chargée de fournir des câbles optiques destinés à être installés à l'intérieur des centres de données.

Prysmian précise que ce contrat s'inscrit dans un ensemble plus large de nouveaux accords et d'initiatives commerciales conclues avec des hyperscalers et des fournisseurs d'infrastructures pour centres de données. Au total, ils pourraient générer une valeur cumulée additionnelle de plus de 10 milliards d'euros d'ici 2035, par rapport au niveau de référence de 2025, comprenant jusqu'à 1,1 milliard de chiffre d'affaires annuel à partir de 2031.

Afin d'accompagner cette croissance, l'Italien prévoit d'accroître ses capacités de production de câbles et de fibres optiques, ce qui lui permettra de plus que doubler sa capacité de production de fibres aux Etats-Unis par rapport au niveau actuel.

Pour Jefferies, cette annonce intervient bien en avance sur les attentes et sur les déclarations précédentes de la direction. La banque d'investissement américaine rappelle que la société prévoyait auparavant une hausse de 50% de ses capacités de production, alors qu'elle table désormais sur un doublement.

Les analystes estiment que les dépenses d'investissement sont conformes aux montants évoqués précédemment, s'élevant à 1,25 milliard d'euros d'ici 2031 pour l'augmentation des capacités de production en Europe et aux Etats-Unis. Ils pensent également que le partenariat avec Molex va permettre à Prysmian de combler son retard dans l'offre de solutions de connectivité pour les centres de données et de mieux pénétrer le marché résiduel non exploité.

Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur l'action Prysmian, avec une cible de cours de 178 euros, soit un potentiel de hausse de 42%.

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