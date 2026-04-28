 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies salue la cession de l'activité Intérieurs de Forvia
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:31

Forvia recule nettement à la Bourse de Paris (-2,44%, à 9,922 euros) alors que la veille, le titre avait résisté (0,10% à la clôture) après l'annonce de la cession de l'activité Intérieurs.

Lundi, l'équipementier automobile a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Apollo de son activité Intérieurs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.

Pour Jefferies, cette cession va favoriser un groupe plus simple, de meilleur qualité et plus générateur de trésorerie, tout en accélérant le désendettement.
Les analystes détaillent que cette opération devrait permettre à Forvia de se concentrer davantage sur les domaines de croissance stratégiques, notamment l'Electronique, dont la forte progression soutient les objectifs à moyen terme.

En outre, ils continuent d'apprécier l'évolution de l'orientation stratégique du groupe, en particulier l'accent mis sur la compétitivité plutôt que sur la taille. La vente est une étape majeure qui permet de créer un groupe de meilleure qualité tout en s'éloignant de la thématique de la dette qui a dominé l'histoire boursière ces dernières années. Autre point positif relevé par les analystes, cette cession s'est conclue sur une valorisation bien plus élevée que ce qu'ils anticipaient avant la journée investisseurs (1,15 milliard d'euros).

Pour refléter le désendettement, l'objectif de cours est porté de 16,35 à 17 euros, tandis que la recommandation reste à acheter.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,7680 EUR Euronext Paris +0,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:00

    Et qu'en pensent les anciens et les actuels qui se sont battus pour exister, innover, suivre et survivre aux révolutions de l'industrie automobile, ces heures d'étude, de mise en production de Lean, de flux tendu, et aujourd'hui un centre de gravité qui tend vers l'Asie ou les US électriques, pour aujourd'hui recevoir les félicitations d'un organisme de notation US, qui parle de stratégie à l'aune de chiffre. Et, gamin, c'est cela la finance. Et, Vieux, c'est aussi cela l'impérialisme.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Des insurgés attaquent des bases militaires au Mali
    La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:43 

    La France recommande ‌mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que ​possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes ​touaregs. ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank