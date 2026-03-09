Jefferies s'en prend à Western Alliance et estime que les risques liés à MFS sont maîtrisés

Jefferies JEF.N a déclaré lundi que Western Alliance Bancorporation n'avait pas accordé de crédit à la banque d'investissement et a ajouté qu'il s'attendait à ce que les pertes liées à la faillite de la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions soient inférieures à 20 millions de dollars.

Western Alliance WAL.N a intenté vendredi une action en justice contre Jefferies pour ne pas avoir effectué un paiement de 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

Jefferies a déclaré lundi que Western Alliance avait accordé des prêts sans recours pendant plus de quatre ans à deux entités ad hoc appartenant à Point Bonita, qui n'étaient garanties que par des créances de First Brands. La banque n'avait aucune garantie ni aucun droit de paiement de la part de Jefferies ou du fonds principal de Point Bonita.

"Jefferies n'a aucune obligation de rembourser un prêt sans recours que Western Alliance a choisi d'accorder à une entité ad hoc sur les créances de First Brands. L'affirmation selon laquelle Jefferies ne pourrait pas rembourser 126 millions de dollars est fausse et absurde", ont déclaré Richard Handler, directeur général de Jefferies, et Brian Friedman, président de la société, dans une lettre.

Alors qu'elle envisageait un accord d'abstention avant que First Brands ne dépose son bilan en septembre 2025, Western Alliance a demandé des garanties, mais Jefferies et Point Bonita les ont refusées, selon Jefferies.

Les SPV de Point Bonita sont détenus par le fonds principal de Point Bonita. Ce fonds est géré et contrôlé par Leucadia Asset Management, une société de gestion d'actifs affiliée à Jefferies.

La banque a procédé à une abstention, sachant parfaitement que son recours était limité aux actifs des emprunteurs, a déclaré Jefferies.

Western Alliance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters lundi.

Handler et Friedman ont déclaré que l'impact de l'effondrement de First Brands reste "gérable et que toute perte sera facilement absorbée".

Les actions de Jefferies, qui ont chuté de 38 % depuis le début de l'année, étaient en baisse de 3 % dans les transactions de pré-marché lundi. Morgan Stanley a rétrogradé l'action en raison de "l'incertitude élevée concernant le risque de crédit et le risque juridique".

Les actions de Western Alliance ont baissé d'environ 6 %.

MFS TOUCHÉ "DANS LES LIMITES DE LA TOLÉRANCE"

Jefferies a déclaré qu'une de ses unités européennes avait prêté à la MFS 103 millions de livres (137,42 millions de dollars) dans le cadre d'une facilité d'entrepôt garantie par certains des prêts-relais du fournisseur de prêts hypothécaires à des emprunteurs résidentiels, à des investisseurs immobiliers et à des propriétaires.

La banque a récupéré environ 25 % de la facilité en espèces et estime que près de 40 % sont garantis par des prêts valables, tout en continuant à examiner le reste du portefeuille.

L'effondrement de la peu connue MFS le mois dernier a ravivé les inquiétudes quant à l'ampleur des pertes subies par les banques et a ravivé les craintes de voir apparaître d'autres "cafards" dans le secteur en plein essor du crédit privé.

"La facilité a été dimensionnée à un niveau qui correspondait à notre appétit pour le risque et le montant de la perte nette est bien en deçà de notre tolérance", ont déclaré Handler et Friedman.

