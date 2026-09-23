Jefferies reste positif sur Demant

(Zonebourse.com) - Demant est en hausse à la Bourse de Copenhague ( 0,78%, à 311,40 couronnes danoises), après une note de Jefferies qui a confirmé son conseil à acheter et sa cible de cours à 345 couronnes danoises, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 13%.
La banque d'investissement américaine a fait le bilan après une rencontre avec René Schneider, le directeur financier du producteur d'aides auditives.
Il en ressort que le groupe est en bonne voie pour atteindre ses objectifs révisés pour l'exercice en cours. René Schneider s'est montré confiant, réitérant que l'hypothèse de croissance du marché de 3 à 4% reste légèrement conservatrice.
En parallèle, la direction a mis en avant la proposition de valeur différenciée de Reveal, une nouvelle aide auditive haut de gamme. Elle dispose d'une architecture à double intelligence artificielle, d'une connectivité améliorée et d'une gestion optimisée des larsens. Toujours en ce qui concerne les produits, Zeal continue de monter en puissance. Même si René Schneider a refusé de chiffrer la contribution exacte de cette aide auditive intra-auriculaire au premier semestre, il a reconnu des retombées significatives, tant sur les ventes directes que via un effet d'entraînement.
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