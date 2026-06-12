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Jefferies reste à l'achat sur URW, le groupe poursuit la rotation de son portefeuille
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 15:43

Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 120 E.

Selon l'analyste, URW poursuit la rotation de son portefeuille. "Suite à l'acquisition de 50 % de Westfield UTC annoncée en début de semaine, URW optimise davantage la qualité de son portefeuille en cédant ses actifs les moins performants et en réinvestissant dans ses sites phares" indique Jefferies.

URW serait en négociations exclusives avec l'investisseur tchèque Trigea pour la vente du centre commercial Minto, pour un montant d'environ 160 millions d'euros selon GSNews, rapporte Jefferies dans son étude du jour.

"Après la vente de Höfe am Brühl, Palais Vest et Gropius Passagen, URW poursuit la cession de centres commerciaux initialement détenus dans le cadre de sa coentreprise avec CPPIB en Allemagne" souligne le bureau d'analyse.

Jefferies indique également que Paunsdorf Center de Leipzig, dernier centre issu de cette coentreprise, est également à vendre. "Avec Minto, ces deux cessions supplémentaires pourraient représenter plus de 400 millions d'euros, portant le total des cessions en Allemagne pour cette année à 650 millions d'euros".

"Le centre Minto a été livré en 2015. Ce centre commercial de quatre étages, situé à Mönchengladbach et inauguré en 2015, comprend 121 unités pour une surface locative brute totale de 41 600 m². Le centre affichait un taux d'occupation de 91,3 % fin 2024 (dernières données disponibles)" rajoute Jefferies.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 15:43:00.

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