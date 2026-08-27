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Jefferies reste à l'achat sur Sodexo et révise à la hausse ses prévisions de croissance
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 14:52
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Jefferies confirme son conseil à l'achat sur Sodexo et laisse son objectif de cours inchangé à 65 E.

Les estimations de Jefferies restent globalement inchangées, bien que l'analyste a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance organique pour le quatrième trimestre, qui sont supérieures au consensus.

L'analyste n'anticipe aucun facteur de ralentissement significatif et s'attend à une croissance de 1,7 % au 4e trimestre (contre 1,1 % précédemment ; consensus : 0,8 %), avec une contribution légèrement inférieure des volumes à périmètre comparable par rapport au 3e trimestre.

Sa prévision de croissance organique pour l'exercice s'établit ainsi à 1,8 %, supérieure à l'objectif révisé de 1,2 % à 1,5 % et conforme à la fourchette cible initiale de 1,5 % à 2,5 %.

L'analyste s'attend à un effet de change de 0,3 % (-2,5 % au 3e trimestre) et une croissance hors périmètre de 1,6 % au 4e trimestre ( 1,4 % au 3e trimestre).

Jefferies estime que la marge devrait refléter l'accélération des investissements : l'analyste vise une baisse de 140 points de base de la marge d'EBIT ajustée au second semestre, à 2,8 % (contre -150 points de base au premier semestre), ce qui ramène sa marge annuelle à 3,3 % (prévisions : 3,2-3,4 % ; consensus : 3,3 %).

Cette évolution devrait s'expliquer par un mix produits défavorable, des opérations de grande envergure et une accélération des investissements selon l'analyste.

Jefferies s'attend également à un flux de trésorerie disponible au second semestre en baisse de 24 % sur un an, à 526 millions d'euros (contre 283 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 38 % sur un an).

Selon l'analyste, cette prévision reflète la diminution du résultat d'exploitation et les coûts de restructuration, et porte le levier financier à 2,7x EBITDA.

Jefferies note que la société vient d'émettre deux obligations pour un montant de 1,1 milliard d'euros afin de refinancer les obligations de 0,8 milliard d'euros arrivant à échéance l'année prochaine, conformément à ses prévisions.

Au cours des prochains trimestres, l'accent sera mis sur l'amélioration de la dynamique du chiffre d'affaires. Jefferies juge que les récentes nouvelles concernant les contrats sont encourageantes, ce qui devrait se traduire par des indicateurs clés de performance (KPI) prévisionnels positifs d'ici la fin de l'année et soutenir l'accélération du chiffre d'affaires l'année prochaine.

Cela devrait, à terme, entraîner une réévaluation du titre une fois cette dynamique stabilisée estime l'analyste.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 14:52:00.

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